Какая разница? – Личное мнение

СМИ, не получив подтверждения из первых уст, продолжают выяснять, уехала Пугачёва или нет.

Сама Алла никак не комментирует ситуацию. Вообще молчит по этому поводу.



Фото: Соцсети

Да, в общем, и правильно делает. Что тут скажешь?

Не совсем понятно другое — кому в принципе есть дело до того, где находится Алла?

Холодно от этого кому или жарко? Концертов Пугачёва давно не даёт. Никаких гастрольных туров не запланировано.

Да пусть будет хоть где — нам-то какое дело? Была когда-то такая певица Пугачёва, сейчас не поёт. А где она не поёт, какая разница?

Слишком много внимания — это тоже плохо. О Пугачёвой давно пора всем забыть. Согласны?

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