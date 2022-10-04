Какая разница? – Личное мнение
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СМИ, не получив подтверждения из первых уст, продолжают выяснять, уехала Пугачёва или нет.
Сама Алла никак не комментирует ситуацию. Вообще молчит по этому поводу.
Фото: Соцсети
Да, в общем, и правильно делает. Что тут скажешь?
Не совсем понятно другое — кому в принципе есть дело до того, где находится Алла?
Холодно от этого кому или жарко? Концертов Пугачёва давно не даёт. Никаких гастрольных туров не запланировано.
Да пусть будет хоть где — нам-то какое дело? Была когда-то такая певица Пугачёва, сейчас не поёт. А где она не поёт, какая разница?
Слишком много внимания — это тоже плохо. О Пугачёвой давно пора всем забыть. Согласны?
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Источник: Лена Миро
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