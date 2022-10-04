 

Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным

04.10.2022, 14:40, Разное
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Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО, в котором констатируется невозможность проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Как пишут «Украинские новости», указом также одобрено решение СНБО об обращении Украины с заявкой на вступление в НАТО в ускоренном порядке.


AP

Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым, в частности, констатируется невозможность проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Как пишут «Украинские новости», об этом говорится в указе украинского президента.

«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным», — говорится в документе.

Указом также одобрено решение СНБО об обращении Украины с заявкой на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Кабинету министров поручено подготовить предложения о многоуровневой системе обеспечения безопасности на основе многосторонних и двусторонних соглашений Украины, которые направлены на увеличение оборонного потенциала Украины, усиление военной поддержки по наращиванию оборонных способностей, развитие оборонно-промышленного комплекса и существенное увеличение масштаба и объёмов индивидуальной и коллективной подготовки украинских военнослужащих.

Кабмину также поручено обеспечить усиление обороноспособности Украины путём увеличения поставок военно-технической помощи.


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