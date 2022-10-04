Бюджетный триллион Петербурга может уйти в карман «курортной мафии» Беглова – СМИ

Петербургский губернатор Беглов заявил о достижении триллионного дохода бюджета города в этом году. Он сказал, что эти деньги помогут обеспечить экономическую устойчивость по четырем направлениям: комфортный, социальный, безопасный, умный город.

Однако, как пишут СМИ, именно в этих сферах ситуация как раз критическая. В городе не строятся новые парки, а уже имеющиеся не благоустраиваются. Массовая застройка без инфраструктуры приводит к очередям в школы и детсады. Параллельно с этим власти города способствуют уничтожению исторических памятников.

Говорить о комфорте тоже не приходится. Запущенная Смольным транспортная реформа провалилась и привела к многочисленным неудобствам граждан. Время поездок увеличилось из-за больших интервалов в расписании автобусов.

Кроме того, по-прежнему не решена проблема с вывозом мусора, что неблагоприятно отражается на санитарно-эпидемиологической обстановке в культурной столице.

Зимой петербуржцы жалуются на неочищенные от снега крыши и улицы города, рискуя получить травмы.

Одновременно с этим команда Беглова не реагирует на многочисленное недовольство жителей Петербурга. Как указывали журналисты, причиной многих бед может быть так называемая «курортная мафия». Известно, что градоначальник поставил на ключевые должности «своих» людей, поэтому триллионный бюджет города будет работать не на благо петербуржцев, а осядет в карманах чиновников Смольного.