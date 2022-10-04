 

Лукашенко: Российская культурная элита взяла курс на дестабилизацию страны

04.10.2022, 14:30, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне частичной мобилизации так называемая «культурная элита России» взяла курс на дестабилизацию ситуации в России.

Лукашенко обратил внимание, что для деструктивных сил решение президента РФ о проведении частичной мобилизации стало триггером, информирует РИА «Новости». По его словам, «культурная элита так называемая» в РФ аналогично как в Беларуси в 2020 году ведет себя. Взяла курс на дестабилизацию ситуации внутри России. «2020-й год в Беларуси один к одному», – сказал Лукашенко.

При этом он добавил, что и белорусские «беглые рассчитывают, что подобным толчком к дестабилизации обстановки в Беларуси могут послужить вооруженные провокации боевиков из числа нацистских формирований». В таких условиях необходимо быть готовыми к любым вариантам развития обстановки, подчеркнул Лукашенко.

21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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