«Новые люди» предложили отменить для мобилизованных штрафы за нарушение ПДД

Фракция «Новые люди» в Госдуме предложила отменить штрафы за нарушение правил дорожного движения для мобилизованных росиян, сообщил замглавы фракции Владислав Даванков.

«Мы открыли в регионах чаты поддержки по вопросам мобилизации и продолжаем получать предложения и идеи, какие пробелы нужно устранить. Многие переживают, что, уехав по мобилизации, они не успели закрыть долги, например, заплатить штрафы ПДД. Оперативно реагируя на такие запросы, сегодня выступаем с инициативой об амнистии таких штрафов», – приводятся слова Даванкова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Авторами инициативы выступили депутаты от «Новых людей» Сардана Авксентьева. Амир Хамитов, Максим Гулин, Александр Демин, Антон Ткачев, Роза Чемерис и Олег Леонов.

Согласно документу, предлагается как прекратить действующее делопроизводство по штрафам за нарушение правил дорожного движения, так и не начинать новое в отношение граждан, призванных по частичной мобилизации. Также в документе отменяется срок, в течение которого накладывается штраф.

«Нужно объективно подходить к ситуации. Понятно, если человек призван на сборы, а оттуда отправится для участия в боевых действиях, даже узнать о штрафе он не может. В результате будут копиться долги, а сам должник в просрочке их уплаты, по сути, будет не виноват. Это несправедливо. К тому же, как только житель будет мобилизован, все его усилия должны быть направлены на исполнение своего долга. Сейчас это для нашей страны важнее всего, и нужно правильно расставлять приоритеты», – уверен депутат от «Новых людей», зампредседателя комитета по физической культуре и спорту Амир Хамитов.

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