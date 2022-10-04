Скандалы: Новую часть бюджета России строго засекретили

Министр финансов Антон Силуанов не раскрыл объём расходов на присоединённые территории

Глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совфеде, назвал интеграцию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей одним из приоритетов бюджета 2023 года. Необходимые ресурсы, по его словам, предусмотрены как на обеспечение социальных стандартов, которые действуют в РФ, так и на восстановление экономик новых субъектов. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко уточнила, что миллионы новых граждан России получат все социальные выплаты и льготы.

В понедельник в Совете Федерации прошло первое публичное обсуждение проекта бюджета 2023-2025 годов. Антон Силуанов отметил, что правительство исходит из базового прогноза, который предполагает выход на увеличение реальных доходов населения уже в следующем году, а на устойчивый рост ВВП в 2024 году.

При этом перестройка экономики в связи с новыми вызовами и санкциями потребует увеличения фискальной нагрузки на бизнес. Хотя экспорт нефти, газа, угля и удобрений заметно сократился, высокие мировые цены на эту продукцию, считают в Минфине, позволяют изъять избыточные доходы у производителей.

Силуанов заверил, что по углю и удобрениям увеличение нагрузки будет носить временный характер. Однако опыт подсказывает, что всерьёз это обещание воспринимать не стоит: например, российских металлургов, несмотря на изменение конъюнктуры, от повышенных обязательств перед бюджетом никто освобождать не стал.

По словам главы Минфина, изъятие излишков у экспортёров «никак не скажется на самих компаниях», однако позволит привлечь в казну порядка 1 трлн. руб. В целом, поступления бюджета в 2023 году ожидаются на уровне 26 трлн руб.

В 2024-25 гг доходы, как отметила зам председателя Счётной палаты Галина Изотова, в номинальном выражении останутся стабильными, но в реальном, «к сожалению, снизятся» — с 19% до 16% ВВП.

Изотова острожно указала чиновникам на избыточный оптимизм, проявленный при работе над бюджетом. Главным драйвером экономики правительство называет активный потребительский спрос, однако, по мнению представителей Счётной палаты, существуют весомые риски, что указанные на бумаге показатели роста спроса (с 2,6% в 2023 г до 3,1% в 2025 г) не будут достигнуты в реальной жизни. Как ранее отмечал ЦБ, россияне на фоне спецоперации на Украине перешли к сберегательной модели поведения и пока не демонстрируют желания эту модель менять.

Глава РСПП Александр Шохин, в свою очередь, упрекнул кабмин в дефиците публичности: о некоторых фискальных новациях бизнес узнал только сейчас — никаких предварительных обсуждений с предпринимателями не было.

«Проект бюджета предусматривает изменение принципа расчёта страховых платежей. На этот счёт были определённые договоренности, но теперь они не соблюдаются», — посетовал Шохин, указав, что в ряде компаний платежи могут вырасти на 3-5% от фонда оплаты труда. Это повлияет на налог на прибыль и, следовательно, на доходы регионов.

Ещё одна претензия к бюджету — его растущая закрытость. Выступавшие на слушаниях жаловались, что отчётность Минфина носит «менее равномерный и полный характер, чем раньше», а секретность распространяется на информацию, без знания которой трудно оценивать ситуацию и принимать эффективные управленческие решения.

Самая главная тайна, которая по идее тайной быть не должна — это объём расходов на присоединённые территории. Антон Силуанов назвал интеграцию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей одним из главных приоритетов бюджета наряду с выполнением соц обязательств, технологическим развитием, обеспечением боеспособности армии и расширением инфраструктуры.

«Бюджет должен гарантировать выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, включая индексацию пенсий, пособий, социальных выплат, МРОТ, а также различных мер поддержки семей с детьми. При этом нужно учитывать образование в составе РФ четырёх новых субъектов, в которых проживают миллионы людей — граждан России, имеющих полное право на все социальные льготы и выплаты», — заявила Матвиенко, также не уточнив конкретные параметры поддержки.

(По другим субъектам такой секретности нет: так, например, регионы ДФО в предстоящую трёхлетку, по словам Силуанова, получат из бюджета 157 млрд руб).

Министр озвучил среднюю пенсию в РФ после запланированной кабмином индексации, на которую, по всей видимости, смогут рассчитывать жители присоединённых субъектов: это 21862 руб в месяц. Размер маткапитала в 2023 году составит 622 тыс на первого ребёнка и 822 тыс руб на второго. Также правительство вводит универсальное пособие для малоимущих семей с детьми и беременных — очевидно, что эта выплата будет востребована на новых территориях.

Глава Минфина дал понять, что на возвращение открытости бюджета пока рассчитывать не приходится. Более того, правительство рассчитывает сохранить те особые полномочия, которые оно получило после начала СВО и санкций. К таким полномочиям, в частности , относится снятие ограничений на траты из резервных фондов, возможность вносить корректировки в уже принятый бюджет без согласования с парламентом, а также принимать решения о наращивании дефицита и долга в связи с расходами на «новые геополитические задачи».

Елена Егорова

Оригинал материала: “Московский комсомолец”