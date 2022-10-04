 

Для предпринимателей Москвы проведут три новых обучающих программы

04.10.2022, 14:20, Разное
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Акселераторы будут полезны для тех, кому не всегда хватает финансовых, трудовых ресурсов и экспертизы. Представители делового сообщества получат бесплатную адресную помощь, которая позволит им расширить бизнес даже с небольшими вложениями, сообщил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Один предприниматель может принять участие только в одном отраслевом потоке. Для подачи заявки нужно заполнить форму на сайте департамента в разделе “Бизнес-акселераторы”, авторизоваться на портале цифровой платформы МСП, затем воспользоваться сервисом “Расчет рейтинга бизнеса”.

Так, для участия в акселераторах по онлайн-продажам и организации досуга нужно вести бизнес не менее года, а также обладать штатом из как минимум трех человек. Для предприятий общепита срок работы должен составлять не менее шести месяцев, при этом требований по количеству сотрудников нет.

Участников акселераторов ждут еженедельные семинары и вебинары. В течение семи недель они будут индивидуально работать с экспертом одной из отраслей. В конце обучения слушатели представят проекты по развитию бизнеса и получат сертификат о прохождении программы, передает портал mos.ru.

Ранее сообщалось, что в Москве самозанятыми зарегистрировались более 1,1 миллиона человек. С января по август текущего года их количество увеличилось на 241 тысячу, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За восемь месяцев 2022 года самозанятые перечислили в городской бюджет 7,6 миллиарда рублей. Это на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года.


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