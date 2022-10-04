Володин призвал активизировать работу парламентов России и Абхазии

Володин предложил Ашубе совместно изучить соглашение между Госдумой и Народным собранием Абхазии. Необходимо как можно скорее выйти на подписание документа, заявил председатель ГД.

“Чтобы в рамках нового формата мы с вами смогли работать более эффективно, решая проблемы граждан наших стран”, – приводит слова спикера пресс-служба Государственной Думы.

Ашуба выразил уверенность, что соглашение будет подписано в ближайшее время.

Володин обратил внимание на необходимость создания межпарламентской комиссии высокого уровня. Она займется гармонизацией законодательства двух стран.

Также спикеры затронули ситуацию вокруг Донбасса. Ашуба поддержал российскую позицию по Донецкой и Луганской республикам.

Председатель парламента Абхазии назвал право народов на свободу выбора своей судьбы приоритетным.

“Сегодняшняя борьба России с неонацизмом, коллективным Западом — это борьба за будущее многих людей, это справедливое устройство мировой конфигурации, где нет однополярности и гегемонии со стороны одного государства”, – подчеркнул Ашуба.