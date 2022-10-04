Тина Кунаки, Карли Клосс, Элли Голдинг, Пол Маккартни и другие на показе Stella McCartney

В понедельник, предпоследний день Недели моды в Париже, свою коллекцию представила Стелла Маккартни. Шоу получилось ярким во всех смыслах: у Центра Жоржа Помпиду были расстелены дорожки ярко-желтого, розового и голубого цветов. Эти же оттенки мелькали в весенне-летней линейке женской одежды сезона 2023 года.

Кроме яркой палитры, коллекция запомнилась как более официальными комплектами – брючными костюмами с пидажками и жилетами, так и игривыми комбинезонами, серферскими топами, а также массивными цепями. Последние иногда были не аксессуарами, а служили моделям одеждой. Кстати, среди них по подиуму прошлись Белла Хадид (модель в этот раз наняли, кажется, все дизайнеры) и ее сестра Джиджи Хадид.

Первый ряд показа заняли отец Стеллы, известнейший певец Пол Маккартни (видео Пола и Стеллы смотрите у нас в Telegram-канале), модели Тина Кунаки, Карли Клосс и Джоан Смоллс, певица Элли Голдинг, инфлюенсеры Каролина Даур и Леони Ханне, дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон и многие другие.

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