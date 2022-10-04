 

Новые высоты: Ирина Шейк впервые приняла участие в показе Chanel

04.10.2022, 13:54, Разное
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Сегодня – финал парижской Недели моды, и, разумеется, самое-самое организаторы оставили напоследок. Во вторник днем там состоялся грандиозный показ французского модного Дома Chanel, креативным директором которого сейчас является Виржини Виар.

Лицом показа стала давняя муза бренда и любимица ныне покойного Карла Лагерфельда – Кристен Стюарт. Актриса снялась в тизере (видео и фото) к показу, ее лицо было на приглашениях, а перед началом дефиле отрывок из короткометражного фильма был показан на большом экране. Сама же она на подиум не ступила, предпочтя место в первом ряду. Зато на него вышла Ирина Шейк – и для российской модели это стало первое участие в модном шоу всемирно известного бренда.

Дизайнер доверила Ирине представлять романтичное платье с комбинированным принтом из узора “зебра” и розовых цветов, открытыми плечами, рукавами с рюшами и черным лаковым поясом с серебряной пряжкой. На ногах у нее были лаковые туфли и черные сетчатые гольфы. Образ дополнила гладкая прическа, крупные золотые серьги-кольца и золотой чокер.

Напомним, что Ирина Шейк стала лицом бренда почти полтора года назад, но тогда никто не предполагал о длительном сотрудничестве. 20 марта 2021-го была опубликована рекламная кампания с российской топ-моделью. Ирина позировала в объективе известных братьев-фотографов – Луки и Алессандро Морелли.

Для фотосессии она даже временно сменила имидж и “примерила” короткую стрижку-пикси, при этом на некоторых фото одежды на модели не было совсем – в центре внимания были ювелирные украшения (широкие браслеты с монограммами и серьги). А декорацией послужил огромный логотип Chanel.


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