Мнение: У YouTube трепетные зрители?
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Вчера в 9 утра выложил видеоверсию публикации о трагедии в Ижевске «Прицельная ненависть».
А уже в 9:23 YouTube заблокировал видеозапись. Мол, контент содержит сцены насилия, которые могут шокировать и вызвать отвращение зрителей, а это в YouTube запрещено.
Направил в YouTube апелляцию, мол, нет в видео сцен насилия. Прислушались. В 10:11 доступ к видео восстановили.
Но наложили возрастное ограничение.
В итоге, количество просмотров замерло. Видимо, если видео не смотрят в первые часы после выкладывания, его уже вообще не смотрят.
Решил перезалить видео. Но ограничение по возрасту установил сам.
Просмотров, конечно, прибавилось. Но это, увы, не десятки тысяч. Из-за ограничения по возрасту, видео, похоже, просто не смотрят. Почему? Пользователи YouTube такие трепетные и ранимые, что болезненно реагируют на ограничение по возрасту?
Оставлю здесь видео (уже перезалитое):
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Источник: Ирек Муртазин
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