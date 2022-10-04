Мнение: У YouTube трепетные зрители?

Вчера в 9 утра выложил видеоверсию публикации о трагедии в Ижевске «Прицельная ненависть».

А уже в 9:23 YouTube заблокировал видеозапись. Мол, контент содержит сцены насилия, которые могут шокировать и вызвать отвращение зрителей, а это в YouTube запрещено.

Направил в YouTube апелляцию, мол, нет в видео сцен насилия. Прислушались. В 10:11 доступ к видео восстановили.

Но наложили возрастное ограничение.

В итоге, количество просмотров замерло. Видимо, если видео не смотрят в первые часы после выкладывания, его уже вообще не смотрят.

Решил перезалить видео. Но ограничение по возрасту установил сам.

Просмотров, конечно, прибавилось. Но это, увы, не десятки тысяч. Из-за ограничения по возрасту, видео, похоже, просто не смотрят. Почему? Пользователи YouTube такие трепетные и ранимые, что болезненно реагируют на ограничение по возрасту?

Оставлю здесь видео (уже перезалитое):

—