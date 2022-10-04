Когда дело доходит до привлекательности, в узоре горошек – настоящая сила

Замечали ли вы когда-нибудь, что у вас есть такой наряд, который всем нравится? То есть, когда вы появляетесь в нем на публике, то встречаете одобрительные отзывы? Наверняка есть. У каждого такой наряд свой, но имеется один универсальный вариант.

Речь идет об узоре в горошек. Оказывается, наряды с таким принтом делают женщин более привлекательными в глазах большинства людей.

Выводы ученых

Однотонный фон и контрастные точки (мелкие либо крупные) на нем: казалось бы, что может быть проще и банальнее? Принт в горошек появился уже так много лет назад, что ему бы пора уже потерять свою актуальность. Но нет. Сменяются эпохи, а он по-прежнему «жив» и даже дает фору любым новым расцветкам.

В чем же заключается секрет его «долголетия»? Вы будете удивлены, но это вопрос изучали многие исследователи, ученые, психологи. Эксперт Кейтлин А. Графф написала в своей научной работе, что принт в горошек придает образу «детские черты». Наивность, невинность, неиспорченность, детская непосредственность — вот, с чем у большинства ассоциируются образы на основе одежды в горошек.

То есть, когда женщина или девушка надевает вещи в горошек, ее лук получается не слишком строгим. В то же время и легкомысленности в нем нет. Есть идеальное сочетание взрослости с романтичностью и детскостью. Возможно, такой лук заставляет женщину казаться милее, добрее, симпатичнее. Принт в горошек располагает в себе — к такому выводы пришли эксперты.

«Безопасный» вариант

С их выводами сложно не согласиться. Ведь если взять то же анималистичный принт, то к нему по-прежнему неоднозначное отношение. Периодически такая расцветка то входит в моду, то теряет свою актуальность. Но даже когда происходит триумфальное возвращение (как сейчас, в 2022 году), все равно находятся бьюти-стилисты, которые призывают отказаться от ношения одежды с анималистичным принтом. Вещи такой расцветки лучше не надевать на собеседования, деловые переговоры, на свидания, поскольку собеседник может по-разному воспринять такой образ.

Но когда эксперты дают рекомендации по поводу создания «безопасных образов», то всегда настаивают на горошке. Этот рисунок даже лучше, чем растительный принт. Ведь одежда в цветочек может быть неоднозначно воспринята в деловых кругах, например. Уж слишком большой акцент делается на женственность и романтичность. В контексте тех же деловых переговоров это не слишком уместно.

Цвет имеет значение

По поводу принта в горошек подобных предостережений нет. Это абсолютно безопасный рисунок, который можно интегрировать в любой лук. В нем есть и сдержанность, и строгость, и благородство, и романтика.

Выбирать специфику образа можно с помощью расцветки. Например, если взять одежду в горошек ярких оттенков, то это больше уместно для стиля кэжуал, для свидания, для прогулок с друзьями. Если же нужно отправиться на собеседование, совещание, переговоры, конференцию, тогда можно смело надевать черно-белые вещи в горошек.

Узор в крупный горошек нужно выбирать в том случае, если нужно получить дополнительный объем. Мелкий горошек предпочтителен, когда хочется выглядеть стройнее.