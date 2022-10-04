Имущество граждан, покинувших страну после 21 сентября, национализируют в три этапа

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин внёс на рассмотрение законопроект о полной конфискации имущества граждан, которые покинули Родину

после 21 сентября 2022 года. Этот документ получил негласное название «Патриотический

Акт».

Володин пояснил, что в сложные для страны времена государство обязано поддерживать своих граждан, в особенности тех, кто остался на территории страны. Лучший способ это сделать – передать им движимое и недвижимое имущество, конфискованное у «невозвращенцев».

«Сегодня мы вносим

законопроект к

рассмотрению сразу в трёх чтениях. Ожидаем единогласную поддержку, в ином случае будем разбираться адресно со всеми воздержавшимися, не говоря уже о тех, кто голосует против», – сообщил спикер.

Согласно законопроекту, передача имущества будет происходить

в три этапа. На первом этапе нуждающимся передадут автотранспортные средства, включая велосипеды и самокаты (без батарей). Затем настанет очередь недвижимого имущества. Наконец, на третьем этапе ранее заблокированные

банковские счета покинувших страну будут обнулены с целью компенсации

дефицита бюджета.

—