 

Имущество граждан, покинувших страну после 21 сентября, национализируют в три этапа

04.10.2022, 13:33, Разное
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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин внёс на рассмотрение законопроект о полной конфискации имущества граждан, которые покинули Родину
после 21 сентября 2022 года. Этот документ получил негласное название «Патриотический
Акт».

Володин пояснил, что в сложные для страны времена государство обязано поддерживать своих граждан, в особенности тех, кто остался на территории страны. Лучший способ это сделать – передать им движимое и недвижимое имущество, конфискованное у «невозвращенцев».

«Сегодня мы вносим
законопроект к
рассмотрению сразу в трёх чтениях. Ожидаем единогласную поддержку, в ином случае будем разбираться адресно со всеми воздержавшимися, не говоря уже о тех, кто голосует против», – сообщил спикер.

Согласно законопроекту, передача имущества будет происходить
в три этапа. На первом этапе нуждающимся передадут автотранспортные средства, включая велосипеды и самокаты (без батарей). Затем настанет очередь недвижимого имущества. Наконец, на третьем этапе ранее заблокированные
банковские счета покинувших страну будут обнулены с целью компенсации
дефицита бюджета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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