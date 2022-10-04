Скандалы: «Сдам квартиру киргизам с котами»

В Москве рухнул рынок аренды

На фоне текущих событий появилась информация от агентств недвижимости о постепенном снижении спроса в крупных городах на долгосрочную аренду жилья. Спроса нет – значит, цену хозяева вынуждены снижать. Сейчас сдающим квартиры в аренду не до жиру, быть бы живу: риелторы советуют не капризничать в отношении потенциальных жильцов и «брать» тех, кто есть. «МК» поговорил с риелторами, а также с обеими сторонами – сдающими жилье и снимающими — о ситуации на рынке аренды недвижимости.

В конце сентября в крупнейших городах средние ставки на однокомнатные квартиры сократились на несколько процентов, а спрос упал на 15%. Агенты по работе с недвижимостью, которых мы опросили, подтвердили эту информацию.

– Спрос на аренду жилья в Москве и области снизился, и вслед за спросом снижаются цены; мы это наблюдаем на своих объектах последнюю неделю, – рассказала «МК» риелтор Елена Толстикова. – Если цены на продаваемые квартиры («вторичка») начали снижаться бурными темпами сразу с 21 сентября, то спрос по аренде начал проседать спустя неделю, начиная с 28-ого.

Для наглядности возьмем изменения по двум объектам в Подмосковье. 15 сентября однокомнатная квартира в хорошем состоянии была выставлена за 30 тыс. руб. Сейчас жилье рекламируется за 28 тыс. руб., но интереса нет совсем. «Чтобы ее сдать, мы рекомендуем снизить цену до 26 тыс. руб. и ниже», – говорит риелтор.

– Следует или снижать цену, или просто принимать тех, кого они раньше не принимали, – продолжает Толстикова. – Все хотели бы славян, без животных, многие без детей и т.д. Но сейчас спрос в основном от граждан Узбекистана, Кыргызстана и других государств, хотя он тоже стал чуть поменьше.

Что касается Москвы, то есть такой пример: на улице Поварской, в самом центре, люди год назад выставили двухкомнатную квартиру (без мебели) за 60 тыс. руб., и тогда последовал шквал звонков. А сейчас, когда хозяева снова решили сдать ее за ту же цену – с трудом нашлись клиенты, которые согласились снимать ее лишь за 50 тыс. руб.

– На рынке недвижимости все открыто и понятно, все логично: чем меньше спрос, тем больше появляется предложений, а цены снижаются, – резюмирует агент.

Тем же, кто сдал жилье раньше по более высокой цене, следует быть готовым к тому, что жильцы, увидев окружающую обстановку, вполне могут потребовать понизить плату.

Зато москвичи, располагающие средствами, на этом фоне спешат перебраться поближе к центру.

– Я надеюсь на этой «волне» улучшить жилищные условия – переехать со своей семьей (у нас трое детей) максимально ближе к центру в четырехкомнатную квартиру, а свою «трешку» в Бутово сдам, – поделился с «МК» москвич Дмитрий. – У нас большая квартира в элитном доме в парке в Южном Бутово. Но нам хотелось бы жить в центре, чтобы друзья и родственники чаще до нас добирались: мы далеко от них оказались.

27-летнего IT-шника Александра, который переехал в столицу год назад, тоже нынешний тренд с ценами обрадовал:

– Я переехал год назад один, снял «однушку» за 40 тыс. руб. За это время перевез свою девушку из родного города сюда, и уже этой весной планировал переезд на просадке цен на сдаваемые квартиры из-за объявления СВО, и был согласен даже потерять депозит, но цены стабилизировались быстрее, чем я решился. А сейчас у меня договор на «однушку» не продлен, и я как раз переберусь ближе к центру, где работаю. Падение цен мне как раз на руку. Варианты в центре, которые месяц назад стояли 70-80 тыс. руб., сейчас стоят на 10 тыс. руб. дешевле. Сейчас я рассматриваю 2-комнатную квартиру в пределах 60-70 тыс. руб.

Ирина Бричкалевич

Оригинал материала: “Московский комсомолец”