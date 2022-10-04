 

Алек и Хилария Болдуин опубликовали первый семейный портрет с семью детьми

04.10.2022, 12:30, Разное
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Накануне Алек и Хилария Болдуины поделились новой семейной фотографией, на которой запечатлены с семью общими детьми — новорожденной Иларией Каталиной Иреной, 8-летней Кармен, 7-летним Рафаэлем, 6-летним Леонардо, 4-летним Ромео, а также 2-летним Эдуардо и годовалой Марией Лусией. Это первый снимок семьи Болдуинов в полном составе. Впрочем, на нем все же не хватает старшей, восьмой дочери Алека, 26-летней Айрленд, от брака с Ким Бейсингер.

Наше первое фото с самыми маленькими Болдуинами! Какая команда мечты, – написала 38-летняя Хилария под снимком, вспомнив при этом и Айрленд. – Айрленд, мы скучаем по тебе и любим тебя.

Автором семейного портрета выступила давняя подруга Хиларии, Эрола Дмитриу. 

20 лет дружбы. Ты фиксировала воспоминания о моей семье с тех пор, как я была беременна Рафаэлем. Мы так благодарны тебе. Мама, артистка, мультичеловек, – выразила свое восхищение Хилария.

Хилария Болдуин стала мамой в седьмой раз 22 сентября. О беременности супруги Болдуина стало известно в марте. А уже в мае она рассказала, что у них с супругом родится девочка. К слову, пол ребенка звездные родители узнали за пару месяцев до того, но поначалу отказались говорить об этом публично. По признанию Хиларии, она решила немного подождать из-за двух пережитых выкидышей в 2019 году. Напомним, что Алек и Хилария женаты с 2012 года. 


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