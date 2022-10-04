 

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали новые портреты вслед за семейным фото родственников

04.10.2022, 12:30, Разное
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Всего пару дней назад Букингемский дворец опубликовал фото высокопоставленных членов королевской семьи и по совместительству первый совместный портрет Карла III с Камиллой и принца Уильма с Кейт Миддлтон в новых титулах. Принца Гарри и Меган Маркл позировать для исторической фотографии, сделанной за день до похорон Елизаветы II королевским фотографом Крисом Джексоном, монархи не пригласили. 

Зато несколько часов назад Сассекские представили отдельные портреты, на которых, в противовес официальному снимку родственников, держатся за руки. 

Герцог и герцогиня Сассекские за несколько мгновений до посещения церемонии открытия One Young World в прошлом месяце, – написал личный фотограф Меган и Гарри Мисан Харриман. 

Портрет был сделан на саммите в Манчестере 6 сентября, всего за два дня до смерти королевы. Тогда Меган и Гарри второй раз за три месяца прилетели в Великобританию, но уже с рабочим визитом. Поэтому на снимке герцогиня запечатлена в том самом ярко-красном костюме Another Tomorrow с шарфиком в тон.

Отметим, что отношения Сассекских с королевской семьей остаются напряженными, несмотря на мнимое воссоединение на фоне утраты Елизаветы. Впрочем, пока новопровозглашенный король Карл III держит младшего сына в стороне — он освободил его от обязанностей советника, лишил детей Сассекских — Арчи и Лилибет — титулов Их Королевских Высочеств, а также отказался встречаться с Меган, которая, по слухам, намеревалась поговорить с ним лично и окончательно прояснить ситуацию с “мегзитом”. 

Похоже, сейчас Меган и Гарри всеми силами пытаются загладить вину перед королевской семьей и покойной Елизаветой. Они заморозили производство реалити-шоу от Netflix и перенесли релиз на конец следующего года. По словам инсайдеров, они уже успели рассказать на камеру множество новых подробностей о Чарльзе, Камилле, Уильяме и Кейт. Впрочем, теперь родственники Гарри приобрели совершенно иного уровня статус, и Сассекские спешат вырезать из монтажа особенно спорные моменты.


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