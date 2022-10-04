Курт Рассел и Голди Хоун нарядились принцем и принцессой на день рождения внучки

76-летняя Голди Хоун умеет устроить праздник. Накануне актриса необычным способом поздравила с 4-летием внучку Рани Роуз: они с супругом Куртом Расселом нарядились в диснеевских принца и принцессу в соответствии с образом девочки, которая тоже облачилась в пышное сказочное платье. Вместе они позировали для снимка, который Голди опубликовала в своем микроблоге. Те же снимки появились на странице их дочери и мамы малышки – актрисы Кейт Хадсон.

С 4-м днем рождения, наша драгоценная Рани Роуз. Ты настоящая королева! – написала актриса в посте. – Я буду принимать фрейлин каждый день, пока принц рядом со мной! Мы любим тебя!

Звездные друзья актрисы тут же отправились в комментарии.

Маленькая принцесса тусуется с королем и королевой! – написала Октавия Спенсер.

О боже, вы лучшие, – восторженно добавила Шэрон Стоун.

Мне нравится, – отметила Мария Шрайвер.

Пэрис Хилтон тоже не обошла вниманием пост Голди Хоун и отметила его эмодзи в виде сердца.

Напомним, что Рани Роуз — дочка дочери Хоун, актрисы Кейт Хадсон, от отношений с Дэнни Фудзикавой. У Кейт также есть двое взрослых детей от предыдущих браков — 18-летний сын Райдер от Криса Робинсона и 11-летний сын Бингем от Мэтта Беллами. Актриса тоже поздравила малышку с днем рождения, опубликовав теплые слова в своих социальных сетях.

Нашей мечтательной девочке сегодня 4 года! С днем рождения, Рани Роуз! Рани наполняет наши сердца любовью, каждый день встречая с энтузиазмом, красотой и юмором. Мы сегодня здорово повеселились, – написала Кейт.

Кейт Хадсон Голди Хоун родила в браке с американским музыкантом Биллом Хадсоном в 1979 году. Также от этих отношений у Хоун остался сын — Оливер Хадсон. С Куром Расселом актриса познакомилась еще в 1966 году на съемках диснеевской ленты “Один-единственный подлинно оригинальный семейный оркестр”, однако отношения между ними завязались только в 1983-м, когда они оба снимались в фильме “Пересменка”. В 1986 году они стали счастливыми родителями первого общего ребенка – сына Уайатта, который также как и Кейт с Оливером, пошел по стопам матери и стал актером.

Голди с дочерью Кейт Кейт Хадсон с детьми Голди с сыном Оливером