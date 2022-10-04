Видео дня: тизер первого фильма Уилла Смита, который выйдет после скандала на “Оскаре”

Кажется, “отмена” Уилла Смита начинает сходить на “нет” – после публичных извинений перед комиком Крисом Роком и выхода в свет с женой Джадой Пинкетт-Смит карьера артиста стала восстанавливаться. Недавно возобновились переговоры актера и стримингового сервиса Netflix относительно съемочного процесса нового байопика, а теперь в сети появился тизер-трейлер фильма “Освобождение” (Emancipation), в котором Уилл сыграл главную роль.

Он сыграл беглого раба Питера, который во время Гражданской войны в США отправляется в опасное путешествие, чтобы воссоединиться со своей семьей. Режиссером ленты выступил Антуан Фукуа, известный по лентам “Тренировочный день”, “Король Артур” и “Великий уравнитель”.

В основу фильма легла реальная история. Она была рассказана Уильямом Н. Коллажем в книге “Освобождение”, вдохновленной фотографиями из издания Harper’s Weekly за 1863 год. В них писатель увидел порабощенных темнокожих мужчин.Один из снимков назывался “Бичеванная спина”, на нем была изображена изуродованная жестокими побоями спина мужчины по имени Питер.

Премьера картины состоится 2 декабря, хотя недавно ходили слухи, что ленту “придержат” до 2023 года. На стриминговом сервисе Apple TV+ фильм появится 9 декабря. В ленте также появятся Бен Фостер, Чермейн Бингва, Гилберт Овуор, Мустафа Шакир, Стивен Огг, Грант Харви и другие актеры. Продюсерами стал Смит, а также Джон Мон, Джоуи МакФарланд, Тод Блэк. Среди исполнительных продюсеров числятся Фукуа, Крис Брайхэм, Джеймс Ласситер, Хизер Вашингтон, Клифф Робертс, Глен Баскер.

Напомним, что после того, как во время церемонии “Оскар” Уилл Смит ударил ведущего, комика Криса Рока за шутку о его жене Джаде, многие зрители, а также коллеги осудили его. Американская киноакадемия также отметила, что насилие в любом виде неприемлемо.

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