 

Альтернативную схему посадки решили придумать для станции «Луна-25»

04.10.2022, 10:20, Новости дня
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Альтернативные схемы посадки на Луну разработают для автоматической станции «Луна-25», чтобы она могла сесть на естественный спутник Земли даже с доплеровским измерителем скорости и дальности ДИСД-ЛР, характеристики которого не отвечают техническим требованиям, сообщил гендиректор НПО имени Лавочкина Владимир Колмыков.

Как рассказал Колмыков в интервью журналу «Русский космос», на основе данных, полученных при испытаниях ДИСД-ЛР, кооперация, участвующая в проекте, развернула работы по анализу альтернативных вариантов спуска на поверхность Луны. Было выполнено статистическое моделирование посадки космического аппарата. По его словам, по результатам проведенного анализа, для достижения заданной вероятности успешной посадки с учетом достигнутых характеристик ДИСД-ЛР, необходима доработка и дополнительные испытания алгоритмов и программного обеспечения управления посадкой, передает РИА «Новости».

При этом, по его словам, комплексные электрические испытания «Луны-25» в термовакуумной камере успешно завершены и подтвердили заданные в документации характеристики самого аппарата. Сейчас «Луна-25» находится в НПО Лавочкина, где проводится отработка ее бортового программного обеспечения.

В ближайшие месяцы пройдут мероприятия по доработке и дополнительным испытаниям алгоритмов и программного обеспечения управления посадкой, отработка нештатных ситуаций, завершение комплексных испытаний бортового комплекса управления.

Колмыков напомнил, что сейчас в качестве даты пуска автоматической станции рассматривается пусковое окно в июле-августе 2023 года. Перенос запуска станции, по его словам, на реализацию проекта не повлияет.

Ранее исполнительный директор госкорпорации по науке Александр Блошенко сообщал, что Роскосмос пока откладывает работы по пилотируемым полетам на Луну, чтобы сосредоточиться на более насущных задачах.

Напомним, глава Роскосмоса Юрий Борисов на полях Восточного экономического форума сообщил, что запуск аппарата «Луна-25» перенесен на 2023 год.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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