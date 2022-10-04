 

Скандалы: Мансур под подозрением

04.10.2022, 10:18, Разное
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Владелец «Манчестер Сити» замечен в помощи русским олигархам

Британские источники считают, что арабские шейхи помогают России обходить западные санкции. Еще в начале лета этого года стало известно, что на Эмираты растет давление в связи с их укрепляющимся имиджем безопасной гавани для «грязного» капитала из России. Аравийское государство предлагают внести в черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и применить к нему американские вторичные санкции в случае отказа от сотрудничества по досье состоятельных россиян.

Тогда эти призывы носили полуофициальный характер, но Белый дом демонстрировал намерение расширить работу по конфискации имущества, связанного с российской элитой, и даже анонсировал создание новой административной структуры, которая этим займется.

В последние месяцы поиск подсанкционного капитала чаще всего приводил американских расследователей в Эмираты, говорят наблюдатели. Отчеты фиксируют интерес инвесторов с российскими паспортами к недвижимости в ОАЭ.

Теперь же юристы призывают Британию инициировать проверку члена правящей семьи и владельца футбольного клуба «Манчестер Сити» Мансура бин Зайда Аль Нахайяна, который, по циркулировавшим в последние месяцы сообщениям, оказывал российской элите практическую и консультативную помощь по переводу активов в Персидский залив, сообщает издание Middle East Eye.

Юристы Риз Дэвис и Бен Кейт направили министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли доклад, согласно которому Мансур играет «центральную роль» в бегстве подсанкционных капиталов. По их оценкам, состоятельные россияне «все чаще обращаются» в его офис, чтобы скрыться от внимания международных надзорных органов.

Попытка протолкнуть расследование в Британии, которая демонстрирует особо жесткие подходы к санкционной политике на российском направлении, не может пройти бесследно для отношений Лондона и Абу-Даби. Потенциальное преследование Мансура создаст прецедент, когда член правящей семьи ОАЭ становится объектом санкционного давления, считают аналитики канала «Сезон хамсинов».

Иван Зубов

Оригинал материала: “Новые Известия”


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