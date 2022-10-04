 

“Гадость”: ошарашенная Алферова заговорила после известия о драке с наглецом Волей

04.10.2022, 10:09, Разное
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“На днях увидела в Интернете гадость про себя и была просто ошарашена, – признается Ирина Алферова. – Какой-то человек по фамилии Воля – я его не знаю, он где-то мелькает в передаче “Камеди Клаб”, я никогда не смотрю эти передачи, не понимаю этот жанр, не понимаю, над чем люди смеются… Так вот пишут, что этот человек пострадал от меня”.

Актриса в ужасе от этой лжи! “Придумана целая история, как будто я его ударила, – поражена Алферова. – Понятия не имею, кто этот человек, и не понимаю, почему мое имя треплют в связи с этими глупыми выдумками. Недоумеваю, почему про меня пишут подобные гадости. Людям что, заняться нечем?”

Ирина Ивановна терпеть не может все эти слухи, разговоры, досужие домыслы. По этой же причине она отказывается от участия в “желтых” ток-шоу. “Мне это неинтересно! – уверяет актриса. – Никогда не ходила не собиралась. Мне уже два года звонят с телеканала НТВ и приглашают поучаствовать в одной передаче. Я отказываюсь и прошу: “Девочки мои милые, ну отстаньте от меня. К вам на НТВ точно ни за что не пойду”.


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