 

Где искать дешевые дома в Подмосковье

04.10.2022, 10:09, Разное
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Стоимость загородных домов в Подмосковье сильно различается, в зависимости от конкретного населенного пункта. Аналитики «Домклик» изучили объявления о продаже на своем портале и рассказали, где искать самые доступные дома площадью 180 кв. м.

Минимальные цены зафиксированы в Егорьевске, расположенном примерно в ста километрах к юго-востоку от столицы. Средняя стоимость домов здесь составляет 4,6 млн рублей.

Средняя цена до 6 млн рублей преобладает в объявлениях о продаже домов в Серебряных Прудах (5,2 млн), Шатуре (5,6 млн), Зарайске и Талдоме (5,9 млн рублей).

В Электрогорске дома в среднем продаются за 6,5 млн рублей.

По цене до 7,5 млн рублей продаются в Можайске (7,1 млн), Лотошино (7,2 млн), Луховицах (7,3 млн) и Воскресенске (7,5 млн рублей).

Все населенные пункты из списка довольно существенно – на 60 км и более – удалены от МКАД.

В Ленобласти самые доступные дома продаются в Киришском и Подпорожском районах, в среднем за 2,7–2,8 млн рублей.

«Загородку» средней стоимостью до 4 млн рублей можно найти в Сланцевском, Тихвинском, Лужском и Волховском районах.


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