«Не хочу, чтобы враг разрушил Грозный»

За что на самом деле cражается Кадыров, который пожертвовал своей личной армией, чтобы чеченский народ «не получил ни одной повестки».

20 сентября в чеченских соцсетях вирусно распространилось анонимное аудиообращение к чеченским женщинам, сделанное, судя по голосу, немолодой чеченкой. Это эмоциональное обращение было направлено против «иноверцев-христиан, которые забирают наших ребят и детей»: «Если мы не вытащим и не защитим своих сыновей, их убьют или покалечат… Крик мой — к вам! Этот крик необходим, это придет к нам всем в дом, заберут с каждого дома! Пусть лучше наши тела будут трупами, чем мы будем хоронить трупы наших сыновей…»

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Утром 21 сентября жители республики сообщили в соцсетях, что на центральной площади Грозного перед «Сердцем Чечни» наблюдается полицейское усиление. Позднее появилась информация о том, что чеченские полицейские задержали несколько десятков женщин, которые рано утром вышли на протестную акцию.

На следующий день Рамзан Кадыров провел экстренное совещание со своими ближайшими соратниками, на котором присутствовал не входящий в ближний круг чеченского главы военный комиссар Чечни Турпал-Али Есимбиев. На совещании Кадыров подтвердил задержание не менее 40 чеченок, которые действительно пришли на митинг. Из его слов следовало, что на митинг вышли в том числе и родственницы отправленных в Украину сотрудников чеченских силовых структур (именно их в Чечне называют «кадыровцами», это самая лояльная чеченским властям прослойка населения).

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СМИ связали митинг чеченских матерей с объявленной президентом Путиным частичной мобилизацией, но этот протест в первую очередь связан с политикой чеченских властей, которые с начала года активно задействуют сотрудников чеченских силовых структур для участия в специальной военной операции.

В начале этого года несколько тысяч сотрудников Управления Росгвардии по Чечне были отправлены к границам Украины на учения. Эти подразделения затем участвовали в первых боевых действиях в Украине. Примерно к середине марта, согласно официальным заявлениям руководства республики, чеченские подразделения были выведены в Беларусь и в Россию. По приказу руководства Росгвардии, чеченских гвардейцев должны были перебросить на территорию «ЛДНР» для участия в первую очередь в боях за Мариуполь. Однако по указанию Кадырова гвардейцы сначала вернулись в Чечню «на отдых», а в республике в срочном порядке объявили первый набор добровольцев для отправки в «ДНР» и «ЛНР».

Тогда же чеченские власти и столкнулись лоб в лоб с отсутствием энтузиазма по поводу украинской кампании со стороны чеченского общества — причем той ее части, на лояльность которой всегда рассчитывали.

Несмотря на громкие заявления Кадырова о десятках тысяч чеченцев, рвущихся в бой, несмотря на обещанные за участие в боевых действиях большие для республики денежные средства (300 000 рублей в месяц) и задействованный административный ресурс, чеченским властям удалось мобилизовать всего до полутора тысяч чеченцев, подавляющее большинство из которых опять-таки были сотрудниками (либо действующими, либо бывшими) чеченских силовых структур (в основном МВД ЧР). Но гораздо больше чеченских силовиков все-таки отказались от участия в СВО. Из-за того, что военные действия в Украине заметно проредили состав чеченских силовых структур, увольнять «отказников» из правоохранительных органов местные власти сочли нецелесообразным. Тем более что впервые в республике претендентов на открывшиеся вакансии в силовых структурах особо и не было, хотя еще недавно люди готовы были давать большие взятки, а молодежь (из-за огромной безработицы) охотно соглашалась бесплатно работать даже в должности с неясным юридическим статусом «стажер полиции» — лишь бы потом устроиться в штат. Объяснялась такая ситуация очень просто. Властям республики нужен был резерв для организации ротации отправленных в Украину сотрудников, но пополнять этот резерв, поступая на работу в полицию/росгвардию, чеченцы оказались не готовы.

Именно поэтому уже в начале апреля в Чечне на базе частного центра «РУС» («Российский университет спецназа»), созданного выходцами из спецназа ЦСН ФСБ, был открыт мобилизационный центр для добровольцев-нечеченцев.

Первоначальный замысел создания «РУС» был в подготовке чеченских силовых структур для борьбы с террористическими бандформированиями. Однако очень скоро этот проект превратился в сугубо коммерческий: на его базе чеченских силовиков тренировали в основном для участия в международных соревнованиях спецподразделений разных стран, сотрудники «РУС» активно обучали желающих альпинизму, покоряли Арктику, выпускали внедорожники и спецобмундирование под собственной торговой маркой и проч. Классическая военная подготовка, которую проходят мотострелковые войска (пехота), никогда не была специализацией инструкторского состава «РУСа».

Тем не менее огромный пиар, сниженные требования к кандидатам, обещание самых лучших материальных условий, а также тот факт, что напрямую в Донецк или Луганск, как писали многочисленные патриотические паблики, российским добровольцам в этот раз попасть было почти невозможно, — все эти факторы привлекли в Чечню большой поток мужчин со всей страны и позволили чеченским властям отправлять в Украину каждую неделю по 200 человек.

Уже к концу апреля почти все мобилизованные в марте чеченцы вернулись домой, проведя на территории ЛДНР в среднем не более 5‒6 недель.

А начиная с мая количество этнических чеченцев в общей массе добровольцев спецназа «Ахмат» (названного в честь отца Кадырова) вообще сократилось до 4%. Остальные 96% ахматовцев представляли собой сборную солянку всех национальностей РФ с доминирующим славянским составом.

Забавно, как все эти православные в большинстве своем люди с энтузиазмом кричали «Аллаху Акбар! Ахмат — сила!» после напутствия спикера Чечни Магомеда Даудова, отправляющего их в Украину сражаться «за нашу религию ислам и чеченские традиции».

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С конца апреля по конец мая из Украины вернулись все задействованные в СВО высокопоставленные чеченские силовики, начиная с Адама Делимханова (провел в Украине около пяти недель и получил звезду Героя России), его братьев, помощника главы ЧР по силовому блоку Даниила Мартынова (побывал в двух краткосрочных командировках в Украине, затем Рамзан Кадыров пролоббировал его назначение на должность помощника нового министра МЧС РФ) и других. Самым недолгим участием в боевых действиях отметился среди окружения Кадырова зампредседателя правительства ЧР Вахид Усмаев. Глава Чечни отправил его в Украину 22 мая с важным поручением: наладить «качественное взаимодействие между воинскими формированиями… в решении масштабных боевых задач и для поддержки действий наших бойцов в направлении Попасного». Уже через неделю Усмаев вернулся в Чечню, возможно, причиной этого стал его возраст (все-таки человеку 57 лет).

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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