Роскомнадзор разблокировал Twitter, чтобы россияне смогли принять участие в опросах Илона Маска

В связи с искажением результатов опросов в новых твитах Илона Маска, Роскомнадзор принял решение прекратить блокировку социальной сети Twitter на территории Российской Федерации.

Американский миллиардер выдвинул собственный вариант урегулирования российско-украинского конфликта и предложил пользователям проголосовать на этот счёт.

Маск также поинтересовался у подписчиков, могут ли жители регионов, на которые претендует Россия, сами решать, в какой стране им жить. Результаты всех опросов меняются волнообразно и стремительно, что свидетельствует о широком использовании ботов (программно управляемых аккаунтов).

Роскомнадзор сообщил, что свободный доступ к Twitter возвращается «немедленно и на неопределённый срок». Россиянам, имеющим аккаунт в этой соцсети, предложено повлиять на голосование так, чтобы оно завершилось с «корректными и приемлемыми результатами». По некоторым данным, о такой мере попросила лично глава ЦИК Элла Памфилова, которая в своём письме к главе РКН призналась: ей лично «невыносимо смотреть, как идёт искажение результатов волеизъявления».

В ведомстве отдельно уточнили: временное послабление не даёт россиянам права ознакамливаться с вредоносным контентом, который широко распространяется в западном сегменте Интернета. В случае, если гражданин случайно натолкнётся на ленту запрещённого в России СМИ или иноагента, ему следует сначала подать жалобу модераторам Twitter (подойдёт любая из предложенных причин), а затем добавить такой аккаунт в свой личный чёрный список.

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