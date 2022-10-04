 

США решили ввести ограничения на экспорт микросхем в Китай

04.10.2022, 8:57, Новости дня
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Соединенные Штаты планируют расширить ограничения на экспорт полупроводников и микросхем в Китай, пишет The Wall Street Journal.

По информации ее источников, Вашингтон планирует объявить о новых мерах на текущей неделе, а администрация президента Джо Байдена пытается убедить ряд ключевых союзников США присоединиться к санкциям, передает ТАСС.

Ранее помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер заявил, что США настроены на одновременное противодействие РФ и Китаю и фиксируют тактическое согласование между этими двумя странами.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вторичные санкции имеют свое негативное воздействие на российско-китайские отношения, но они не способны оказать значительное влияние. Песков также отметил, что Россия и Китай, в отличие от некоторых других стран, не претендуют на то, чтобы рулить всем миром.

15 сентября лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде. Путин в ходе переговоров с китайским лидером заявил, что внешнеполитический тандем РФ и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что лидеры Китая и РФ поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии. Он также сообщил о готовности Китая вместе с Россией «вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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