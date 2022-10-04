Разведчик Остин сообщил о слежке США за российскими военными для Украины
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США следят за российскими позициями и передают эту информацию Украине, сообщил в интервью Spiegel эксперт-разведчик Грег Остин.
По его словам, Соединенные Штаты избегают прямого военного вмешательства в конфликт, однако помогают Киеву разведданными.
Остин сообщил, что происходит обмен большим количеством информации. Он добавил, что несомненно, что США очень подробно следят за российскими позициями и регулярно передают эти данные Украине, передает РИА «Новости».
Собеседник журнала утверждает, что секретную информацию Киеву также предоставляют страны Балтии, Польша и Великобритания.
Ранее газета Die Zeit по итогам исследования, проведенного совместно с телекомпанией ARD сообщила, что немецкая Федеральная разведывательная служба (BND) предоставляет ВСУ данные со спутников, показывающие позиции и передвижения российской армии, а также проводит анализы боеспособности и морального духа среди российских солдат.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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