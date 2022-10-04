 

Запрос на запись в добровольцы для участия в спецоперации оставили более 70 тыс. россиян

04.10.2022, 8:57, Новости дня
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На портале госуслуг со дня объявления частичной мобилизации в РФ зафиксировано более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы, такой сервис был запущен в тестовом режиме, сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, на портале госуслуг по поручению председателя правительства Михаила Мишустина в кратчайшие сроки были разработаны и протестированы субъектами Министерства обороны и развернуты два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации, передает ТАСС.

Чернышенко уточнил, что первый сервис «Стать добровольцем» предназначен для тех, кто решил добровольно принять участие в спецоперации – с момента объявления частичной мобилизации на портале зафиксировано уже более 70 тыс. запросов на эту тему.

Ранее сообщалось, что на портале госуслуг помимо формы для подачи жалоб на нарушения при частичной мобилизации в РФ появилась форма для записи в добровольцы

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В сентябре на портале «Госуслуги» появилась форма заявления для получения IT-работниками отсрочки от частичной мобилизации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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