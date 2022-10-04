 

Выселить жильца без его согласия: предложены поправки в Жилищный кодекс

04.10.2022, 8:45, Разное
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В нашей стране уже два года действует масштабная программа
комплексного развития территорий. Соответствующий механизм утвердил российский
лидер Владимир Путин. Закон предусматривает возможность расселение аварийного и
ветхого жилья. Кроме того, он наделяет региональные власти правом при
необходимости сносить жилые дома, которые не считаются аварийными.

Тем самым обеспечивается обновление городских пространств
при привлечении внебюджетных средств. НПА предусматривает, что решение об
участии в программе могут принять собственники квартир на общем собрании.
Необходимо согласие не менее 2/3 владельцев недвижимости.

Меж тем, зачастую возникает ситуация, при которой последние
жильцы отказываются покидать даже аварийные квартиры, требуя значительно
завышенных компенсаций. В итоге страдают оставшиеся собственники, а также
пробуксовывает проект.

Действующую практику предложил исправить вице-спикер Совета
Федерации Николай Журавлев. По его мнению, необходимо внести поправку в
Жилищный кодекс РФ, которая позволит выселить жильца без его согласия.

Таким образом будет официально закреплен механизм по расселению
последнего жильца. Сенатор подчеркнул, что сегодня между законом о комплексном
развитии территорий и ЖК РФ существует противоречие.


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