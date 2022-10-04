 

Как материнский стресс влияет на состав грудного молока

04.10.2022, 8:30, Разное
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Жирные кислоты необходимы для здорового развития ребенка, а их недостаточное количество в рационе увеличивает риск различных заболеваний в более позднем возрасте. Ученые из Нидерландов изучили влияние биологического и психологического послеродового материнского стресса на состав жирных кислот грудного молока.

Исследование включало молодых матерей в возрасте 18 лет и старше, которые намеревались кормить грудью, по крайней мере, в течение первого месяца. Чтобы охватить широкий диапазон уровней стресса, в группу входили как матери здоровых детей, так и матери госпитализированных младенцев.

Женщины заполняли анкету, которая помогала ученым определить их уровень тревоги, наличие послеродовой депрессии и характер питания. Также были собраны образцы волос, слюны и, естественно, грудного молока.

В целом исследование показало, что послеродовой стресс у матери приводит к снижению концентрации общих, насыщенных, длинноцепочечных полиненасыщенных, мононенасыщенных и омега-6 полиненасыщенных жирных кислот в зрелом грудном молоке. Авторы считают, что как раз низкий уровень жирных кислот в грудном молоке может передавать ребенку сигналы стресса.

Также исследование показало, что недавно перенесенный стресс, тревога и депрессия не влияли на концентрацию жирных кислот в грудном молоке. Тем не менее, воздействие стресса в анамнезе негативно повлияло на состав грудного молока. По мнению ученых, уровень хронического стресса может вызывать физиологические и метаболические изменения в организме матери, которые заметно проявляются во время послеродового стресса. 


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