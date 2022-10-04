Мнение: Маск предлагает сдаться



Арестович шутит

Внезапный Илон Маск всколыхнул мировую общественность, предложив свой план разрешения российско-украинского кризиса в коротком твите (в Твиттере, который он так и не купил, трепло этакое). План примерно такой: Крым оставляем России, на “присоединенных” территориях проводим еще серию (уже правильных) референдумов под наблюдением ООН, независимо от исхода референдумов берем с Украины гарантии водоснабжения Крыма. После этого расходимся, войну прекращаем, мир-дружба-жвачка, в качестве жеста доброй воли со стороны США вновь открываем Макдональдс на Тверской. Вопросы восстановления разрушенного на Украине Маск вообще затрагивать не стал – видимо, знаков на это не хватило, в Твиттере со знаками нехватка.

Ну и понеслась – вплоть до того, что уже и акции Теслы упали на 8%, видимо, рынок счёл, что нежданного миротворца, полезшего поперек батьки Байдена, станут сейчас мочить со всех концов, чтоб не забывался и не лез куда не просят.

Вопрос – что это было?

Что ж – идеи у Маска интересные, но как-то не сказать что очень реалистичные. Удивляет еще и детская бесхитростность его обоснований: недопокупатель Твиттера сообщил публике, что Россия в три раза больше Украины, объявила мобилизацию – и это, стало быть, означает, что “в случае тотальной войны” Россия все равно выиграет; ну и, мол, коли так – чего ж время тянуть?

Другими словами, Маск предложил Украине ответить на российскую частичную мобилизацию частичной капитуляцией: от части территорий просто отказаться сразу, другие подвесить в воздухе и быть готовой отказаться тоже – и не получить даже никакой компенсации за вторжение. Это, безусловно, форма “мягкой” капитуляции. Собственно, учитывая крайне плачевное состояние украинской экономики, которая целиком сейчас опирается на дотации от США, Англии и ЕС “по случаю военного времени”, а без них мгновенно обрушится в дефолт – Маск предложил Украине “легкий и простой” путь к полному развалу.

То есть, говоря еще проще, всё выступление Маска – невероятно жирный троллинг. “УКР, ЗДАВАЙСА!” Но зачем?!

Проще всего связать этот странный демарш с недавними взрывами на газопроводах. Допускаю, что это выпад… против Англии, которая, скорее всего, все диверсии и организовала – не получив ясного согласия Штатов. У англичан с немцами свои давние счеты, но “наказывать” их без одобрения старших, то есть американцев – это было превышение полномочий.

Похоже на то, что Штаты вот так, через Маска, показывают расшалившимся “союзникам”, что если они продолжат бардак – Штаты могут и соскочить, предоставив не в меру могучим джеймсам бондам далее разбираться с недобитым Владом Путиным (и содержать Украину) самостоятельно. И показали – как они это могут сделать: легко и непринужденно.

Использовать с этой целью именно Илона – умный ход: с одной стороны, его твиттер читают все, это СМИ, которое помощнее CNN и Фокса вместе взятых. И с другой – Маск лицо неофициальное, всё что он брешет – его личное дело, правительство США за Маска не в ответе.

В этом случае демарш Маска – что-то типа команды “Ша! К ноге!”, адресованной сразу всем – и Англии, и Германии, и, естественно, Украине. “А теперь слухай, шо я скажу”, – как бы обращается через Маска черный звезднополосатый Байден-Обама к своим мировым сателлитам. Да-да, для смеха – посредством пиджин Russian.

Ну подождем, посмотрим, шо он им скажет.