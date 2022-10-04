Что происходит с человеком после удаления инопланетного имплантата?

В сфере исследований НЛО, безусловно, одним из самых странных аспектов являются так называемые “инопланетные имплантаты (импланты)”. Обычно это мелкие кусочки металла или другого материала, которые были помещены под кожу или в плоть тех, кто утверждает, что был похищен инопланетянами для неизвестных целей.

Главным специалистом по таким вещам был американский хирург-ортопед и уфолог Роджер Лейр (1935-2014). Еще в 1964 году он заинтересовался НЛО и посещал уфологические конференции, но в 1995 году его имя узнал весь мир, когда он первым заговорил о странных предметах, обнаруженных у людей, заявляющих, что их похищали инопланетяне.

Его первым “пациентом” стала женщина, на рентгеновском снимке которой он увидел два инородных тела. Ему удалось извлечь эти мелкие предметы, на вид казавшиеся сделанными из металла.

Сам Лейр не разбирался в металлах, поэтому он отдал эти образцы экспертам из Института горного дела Нью-Мексико. Там проанализировали их и сделали вывод, что в целом в них нет ничего необычного и что они состоят из распространенных на Земле элементов. Правда как они могли попасть в тело человека, они сказать не смогли.

В последующие годы Лейр стал так часто сталкиваться с подобными пациентами (уфологи намерено отправляли к нему всех, кто заявлял о странных предметах в их телах), что открыл специальный кабинет в Таузенд-Оукс, Калифорния, полностью посвященный извлечению и изучению инопланетных имплантов.

В этом кабинете работали такие специалисты как дантист, рентгенолог, гипнотерапевт и общий хирург, и все они, так же как и Лейр, полностью верили в существование инопланетных имплантов, ведь они собственными глазами видели их как на снимках, так и после удаления.

Имплантов было много и их доставали из самых разных частей тела человека. Чаще всего под кожей рук и ног, а также глубоко в носовой полости.

Некоторые из них были металлическими, другие – кристаллическими по своей природе, третьи и вовсе из непонятного материала. Лейр утверждал, что импланты часто проявляли аномальные магнитные свойства, содержали таинственные элементы или странные комбинации элементов или излучали “радиоволны глубокой космической частоты”.

Лейр поначалу просто удалял загадочные инородные тела из тел людей, но позже стал более подробно изучать эти предметы, а также расспрашивать пациентов о том, как они ощущали себя до появления этих имплантов, вместе с ними и после удаления имплантов.

Первыми двумя пациентами в этом исследовании были 47-летний Пэт Парринеллио из Хьюстона, штат Техас, и 52-летняя Мэри Джонс (псевдоним) также из Техаса, оба из которых были направлены к Лейру Деррелом Симсом, главным исследователем Хьюстонской сети исследователей НЛО. Лейр удалил один имплантат из левой руки Пэт, а другой – из большого пальца левой ноги Мэри.

Затем эти имплантаты были проанализированы патологом и отправлены в несколько сторонних независимых лабораторий для прохождения ряда тестов, которые включали оценку тканей, спектроскопию лазерного пробоя (LIBS), обширные металлургические испытания, рентгеновскую энергетическую спектроскопию, сканирующую электронную микроскопию, анализ рентгеновской дифракционной картины и электронный анализ, а также общий анализ магнитных и флуоресцентных свойств.

Хотя Лейр не обнародовал полученные результаты, он заявил, что они являются доказательством экспериментов инопланетян на людях.

Вторая серия операций была проведена на Дороти О’Хара, 61-летней женщине из Палм-Спрингс, Калифорния, 40-летней Элис Ливи из Ньюберри-Парка, Калифорния, и 37-летней Лисии Дэвидсон, у которых были удалены предметы из ног или ступней.

Два имплантата, те, что были в первой серии операций, были игольчатыми и металлическими по своей природе, в то время как другой был кристаллическим, а остальные были своего рода “сфероидными, беловатыми объектами”, возможно, биологического происхождения, и во всех пяти случаях обнаружился ряд аномалий.

Первое, что бросилось в глаза, это то, что ни один из этих имплантатов не вызвал воспалительной реакции организма, как можно было бы ожидать от инородного предмета, попавшего в ткани. Металлические предметы также имели жесткую волокнистую оболочку вокруг них, состоящую из белкового коагулята, гемосеридина и чистого кератина. Также они содержали нервные и кровеносные клетки неподходящего типа ткани для этой части тела.

Эти “коконы имплантатов” были очень необычными, и в случае металлических “коконов” было обнаружено, что они демонстрируют ярко-зеленую флуоресценцию в присутствии источника ультрафиолетового света.

“Похоже, что плотная волокнистая мембрана могла быть собственной поверхностной кожей человека. Если это так, то создается впечатление, что металлические предметы были завернуты в оболочку из кератинового материала (кожа). Затем нервные волокна окружили ткань и, по-видимому, были прикреплены к более крупным нервам. Тот факт, что оба человека из первого набора операций возражали против них устно и физически, может свидетельствовать об этой связи с нервной системой”, – рассказывал Деррел Симс.

Что особенно интересно, так это последующие интервью, которые Лейр проводил с пациентами, спрашивая их, испытывали ли они что-нибудь необычное непосредственно до или после операций, потому что он был убежден, что пришельцам, которые установили импланты в этих людях, будет любопытно узнать, как он работает, и они наверняка заметят, что имплантаты были извлечены из тела.

Пэт утверждал, что за неделю до операции за ним следил ярко-оранжевый НЛО, а также отметил, что после вставки импланта у него возникли некие экстрасенсорные способности, которые сильно уменьшились после извлечения импланта.

Мэри призналась, что теперь она чувствовала боль в том месте, где был имплантат, хотя она никогда не испытывала боли там, когда он был внутри нее.

Возможно, еще более странным был опыт Дороти О’Хара до и после процедуры:

“Примерно за неделю до операции у меня был похожий на сон опыт похищения с участием многих других людей в большом помещении. Они стояли в очереди, как будто их готовились расстрелять в затылок. Кроме того, прямо перед встречей с одним из коллег Деррела Симса для собеседования относительно проведения операции по извлечению импланта, у меня и еще одной женщины произошел странный случай. Это было как будто мы застряли в искривлении времени. В итоге я сильно опоздала на прием. И затем, однажды поздно вечером после того, как я вернулась с операции, у меня произошла встреча с инопланетянами, которую я не могла четко вспомнить”.

Были и другие странности. Элис и Дороти обе испытывали стреляющие боли в ногах после удаления имплантов там, где раньше у них не было боли, а их шрамы от операции стали ярко-красными и опухшими примерно через месяц после операции.

Они также сообщили, что после операции у них были странные видения будущего, в которых события развивались именно так, как они предсказывали. В случае Элис у нее, как и у Дороти, вскоре после процедуры произошел новый случай похищения, который она не могла вспомнить:

“Я рано легла спать из-за головной боли. Мой муж проснулся в 1:00 ночи, потому что вся спальня была освещена как днем. Он посмотрел на часы, протянул руку, чтобы дотронуться до меня, и обнаружил, что меня нет. Парадоксально, но мой муж быстро снова заснул после этого.

На следующий день я почувствовала себя очень плохо. Я ничего не помню о том, что было ночью, но на следующий день я заметила, что моя собака нервно расцарапала когтями несколько мест в доме, как будто пыталась убежать от чего-то пугающего”.

Все пациенты Лейра имели сильные психические и физические последствия после удаления имплантов, причем у Дороти, похоже, были самые сильные:

“У меня случился сильный мочегонный эффект, и я сильно похудела через неделю после операции. Затем мое здоровье постепенно ухудшалось и у меня развились стенокардия и отеки. Эта проблема с сердцем была повторяющимся осложнением от предыдущей болезни, которую я перенесла, когда мне было под тридцать. Я также испытывала сильную усталость и не могла сосредоточиться.

Я таким образом болела около месяца, после чего моя энергия и здоровье вернулись с большей силой. Мои творческие способности и ясность ума заметно улучшились. (Я писатель) У меня было поразительное улучшение в моей памяти и я смогла вспомнить предыдущий опыт похищения инопланетянами в 1991 году.

Другими словами, это был первый раз, когда я смогла проникнуть сквозь экранную память о похищении, хотя мне потребовалось три дня, чтобы обработать память. Это было сложно морально и эмоционально. Оглядываясь назад, после операции по имплантации и выздоровления от болезни я почувствовала словно мне провели детоксикацию”.

Помимо Дороти и Элис, другие пациента Лейра тоже сообщили о том, что их после операции по извлечению импланта снова похищали пришельцы, однако новых имплантов им никому не поставили. Это было видно по их чистым рентгеновским снимкам во время последующих визитов к Лейру.

Это, безусловно, кажется очень любопытной деталью. Если инопланетяне могут похитить людей в любой момент и довольно легко вставить в их тело свои “датчики”, почему они они отказались делать это повторно? Может быть им необходимо, чтобы человек ничего не знал о том, что они сделали с его телом? Может быть это каким-то образом нарушает чистоту их загадочных экспериментов над нами?

В конце концов, Лейр пришел к выводу, что, хотя не было способа узнать, для чего предназначались эти имплантаты, они, безусловно, оказывали сильное психическое, физическое и психическое воздействие на похищенных, как до, так и после удаления, и он глубоко верил, что эта связь нуждается в дополнительном исследовании.

Лейр продолжал проводить десятки операций по извлечению имплантации инопланетных имплантатов, писал многочисленные статьи об этом и появлялся на теле- и радиопередачах вплоть до своей смерти в 2014 году. При этом он всегда был довольно противоречивой фигурой даже среди уфологов.

Одна из главных критических замечаний заключается в том, что он никогда не делился своими результатами в рецензируемой форме и никогда не предлагал свои “доказательства” заслуживающему доверия учреждению или судебно-медицинской лаборатории.

Действительно, когда к нему обращались представители таких учреждений, он всегда отказывался предлагать эти имплантаты им для изучения. Все его предполагаемые анализы и тесты, которые он проводил с этими образцами, были сделаны в частных лабораториях, и поэтому нет никакого способа узнать, что он на самом деле обнаружил или насколько это действительно загадочно.

Скептики в целом говорят, что эти “инопланетные имплантаты” – просто обычные предметы, такие как осколки стекла или фрагменты металла, которые попали в организм обычным способом, например, при падении или ходьбе босиком.