Как добиться собственного оригинального стиля женщине после 50: простые секреты индивидуальности

Женщины после 50 лет стремятся к элегантности и моложавости. Для них важно одеваться в соответствии с модой. Помимо этого, дамы зрелого возраста желают добиться собственного оригинального стиля в одежде. Как выработать свою особенную манеру ношения одежды, не похожую на другие? В статье мы приведем несколько простых приемов, которые помогут вам подчеркнуть свою индивидуальность.

Мужские пиджаки с пышными юбками и платьями

Во время посещения магазина одежды зайдите в мужской отдел. Там вы увидите много интересных фасонов пиджаков. Обратите особое внимание на модели из клетчатых тканей.

Сочетание мужских пиджаков с пышными юбками и платьями в последние годы стало модным трендом. Такая комбинация поможет вам создать оригинальный образ.

Спортивные брюки и кеды

Кеды – удобная молодежная обувь. Чтобы получить удобный и комфортный комплект, носите их со спортивными брюками.

Если вы хотите придать своему образу больше элегантности, наденьте вместе со спортивными вещами элегантную блузку с яркой жилеткой.

Бомберы

В этом году куртки-бомберы вернулись в моду. Женщинам 50+ следует выбирать такой фасон, который подходит к их силуэту и общему стилю. Сочетайте бомберы с классическими базовыми вещами из вашего гардероба.

Повседневная комфортная одежда

Если речь идет о повседневных вещах, то избегайте искусственных и напыщенных образов. Отдавайте предпочтение такой одежде, в которой вы чувствуете себя комфортно. Она должна соответствовать вашему ритму жизни.

Несколько аксессуаров

Не перегружайте свой образ аксессуарами. Подобная избыточность несовместима с элегантностью и оригинальностью. В некоторых случаях можно ограничиться яркой сумочкой и стильными солнцезащитными очками.

Веселые и яркие цвета

Отдавайте предпочтение веселым и ярким тонам одежды. Они освежают ваш внешний вид. В этом сезоне особой популярностью будет пользоваться зеленый цвет и оттенки фуксии. Не бойтесь попробовать это смелое сочетание.

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Носите одежду веселых и ярких оттенков в любой сезон. Осенью и зимой вы можете их сочетать с нейтральными тонами.

Изысканная одежда с джинсами

Джинсы – базовая вещь в гардеробе каждой женщины. Чтобы выглядеть уникально, попробуйте сочетать их с другой одеждой необычным образом.

Носите джинсы с одеждой в классическом или романтическом стиле. Например, вы можете скомбинировать их с белой женственной блузкой или твидовым пиджаком.

Качественные классические сумки

Не стоит экономить на сумках и приобретать большое количество дешевых изделий. Этот аксессуар – важная часть вашего образа. Лучше потратить свои средства на 2 – 3 дорогие и качественные сумки в классическом стиле. Они подходят к любым вещам и никогда не выходят из моды.

Прямые джинсы с завышенной талией

В возрасте 50+ лучше отказаться от узких и облегающих джинсов. Они показывают все проблемные места фигуры, а также сочетаются с малым количеством предметов гардероба.

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Отдавайте предпочтение прямым джинсам с завышенной талией. Они не выделяют “слабые места” и визуально удлиняют ноги. Такую модель легко стилизовать и комбинировать с разными вещами.

Классические базовые вещи

Создайте хорошую базу вашего гардероба. Она должна состоять из классических вещей, которые неподвластны времени. Выбирайте базовую одежду нейтральных оттенков, вы сможете ее сочетать с предметами любого цвета.

Чтобы ваш образ был современным и оригинальным, комбинируйте базовую одежду с модными молодежными вещами. На фото вы видите пример такого сочетания. Классический наряд из базовых предметов гардероба удачно дополнен кожаной курткой.

Заключение

Эти советы помогут вам создать собственный уникальный стиль. Они позволят вам выделиться из толпы, при этом сохранить элегантность и изысканность.