 

El Periódico объяснила, чем подлодка «Белгород» напугала НАТО

04.10.2022, 6:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В воскресенье НАТО направило странам — членам альянса ноту с предупреждением о мобилизации подводной лодки К-329 «Белгород» в Северном Ледовитом океане, передаёт El Periódico. Как отмечает издание, подлодка привлекла внимание альянса прежде всего тем, что несёт ядерную торпеду «Посейдон», также известную как «торпеда апокалипсиса».


Twitter

«Самая большая и смертоносная» в мире подводная лодка К-329 «Белгород» находится в распоряжении российской армии с июля прошлого года. Подлодка была разработана и спущена на воду в 2019 году судостроительной компанией «Севмаш». 

Как отмечает El Periódico, изначально подлодка предназначалась для исследовательских целей. «Подводная лодка «Белгород» открывает для РФ новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдалённых районах», — заявил на церемонии подъёма Андреевского флага главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. 

Однако, пишет издание, на протяжении последних месяцев обсуждается возможность её использования для шпионажа или запуска ядерного оружия в рамках украинского конфликта. В воскресенье, через семь месяцев после начала российской спецоперации на Украине, НАТО направило странам — членам альянса ноту с предупреждением о мобилизации корабля в Северном Ледовитом океане. Внимание Североатлантического альянса подлодка привлекла прежде всего тем, что несёт гиперзвуковую ядерную торпеду «Посейдон», также известную как «торпеда апокалипсиса» из-за её разрушительной силы.

Дизайн этой беспилотной подводной лодки вдохновлён подводными лодками проекта 949А «Антей». Её длина составляет 184 м, а ширина — 15 м. Она может двигаться под водой со скоростью около 60 км/ч и, как отмечают эксперты, может не всплывать на поверхность до 120 суток. 

«Белгород» может вместить до восьми торпед «Посейдон» — «самых больших и смертоносных» гиперзвуковых торпед в мире со сверхмощным ядерным зарядом — 100 мегатонн. Длина одной такой торпеды составляет 24 м, ширина — до 2 м. Для сравнения издание приводит в пример бомбу «Малыш», которая в 1945 году уничтожила Хиросиму. Её мощность составляла 16 килотонн (0,016 мегатонны). Таким образом, «торпеда апокалипсиса» может уничтожить все побережье Украины или штаты Нью-Йорк, Лонг-Айленд и Нью-Джерси.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07.22 / Мягкий боб и челка набок: пять стильных стрижек, которые подчеркнут овал лица

13.08.22 / Белоруссия перебросила дислоцированные в республике российские войска на уборку овощей

25.07.22 / В России просят запретить Партию исламского возрождения Таджикистана

22.08.20 / Романтика на пляже: Кендалл Дженнер подтвердила роман с баскетболистом Девином Букером

02.08.21 / “Обрекла семью на справедливое народное презрение”: мать Кристины Тимановской написала ей открытое обличительное письмо

03.10.22 / Рэппер-модель! – Личное мнение

16.08.22 / Мнение: О преддверии невозможного, но всё же неизбежного исхода

20.09.22 / Солист Maroon 5 Адам Левин отреагировал на слухи об измене: “Это не повторится”

16.06.22 / На беретах военной полиции бундесвера обнаружили девиз нацистских концлагерей

25.08.22 / Мнение: Эшелон на станции Чаплино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика