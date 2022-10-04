Можно ли снизить ставку по ипотеке в Сбербанке?

Рефинансирование ипотеки в Сбербанке

Если вы оформили ипотеку в Сбербанке, а ставки снизились, подайте заявку на рефинансирование. Для тех, кто планирует взять перекредитование, ставку по процентам можно уменьшить до 9,9% без всяких программ. Но для этого у вас не должно быть просрочек. На рефинансирование разрешается подавать заявку, если платите по действующему кредиту свыше двух месяцев. Сбербанк оформляет рефинансирование своих кредитов.

Какие ипотечные программы есть у Сбербанка?

Перед подачей заявки на рефинансирование ипотеки в Сбербанке, посмотрите льготные программы. Возможно, вы подходите под условия и переоформите ипотеку под более выгодный процент.

Семейная ипотека. Программа разработана для семей с детьми, в которых родился ребенок после 2018 года. Ставка — от 5,3% в год. Первоначальный взнос — 15%.

Ипотека с господдержкой от 6,3% годовых. Программа работает до конца 2022 года. Заемщикам разрешается покупать жилье в строящемся доме или в новостройке. Требуется первоначальный взнос — от 15%, а срок кредитования не должен превышать 30 лет.

Ипотека для IT-специалистов по процентной ставке от 4,7%. Сумма первоначального взноса — от 15%. Максимальный размер кредита до 18 млн руб. и на срок до 30 лет.

Ипотека на стройку дома. Если собираетесь строить дом, воспользуйтесь программой и получите кредит по ставке — от 5%. Максимальная сумма — 75% от стоимости дома. Первоначальный взнос — 25%.

Что делать, если не подходите под условия госпрограммы?

Если банк не хочет снижать ипотечную ставку и нет возможности переоформить кредит по госпрограмме, воспользуйтесь ипотечными каникулами. Этот вариант подходит для тех, у кого возникли временные финансовые сложности.

Для одобрения заявки по ипотечным каникулам подтвердите факт ухудшения материального положения. Предъявите менеджерам справку с работы или о сокращении, больничный лист. Сотрудники банка вправе запросить дополнительные документы: свидетельство о браке или рождении детей.

Срок оформления ипотечных каникул — до шести месяцев. Заемщикам разрешается оформить полную или частичную отсрочку. При полной отсрочке платить вообще не нужно в течение каникул, но банк продолжает начислять проценты. За счет этого увеличится размер переплаты. Лучше всего выбирать частичную отсрочку при кредитных каникулах в Сбербанке, чтобы оплачивать только проценты. Кредитные каникулы не влияют на кредитную историю, поэтому рейтинг сохранится.

Реструктуризация ипотеки в Сбербанке

Если не получается оформить рефинансирование в банке, подавайте заявку на реструктуризацию. С помощью этого способа сможете изменить график оплаты, чтобы было комфортно платить. По реструктуризации продлите срок выплат до 30 лет. Услугой чаще всего пользуются заемщики, которые регулярно платят по кредиту, но у них высокая ставка по процентам.

Если у заемщика были просрочки по оплате, Сбербанк откажет в услуге. Для оформления реструктуризации придется убеждать банк в том, что ухудшилось материальное положение. Потребуется справка с работы или биржи труда.

Отличие реструктуризации от кредитных каникул в том, что при реструктуризации пересмотрят график ипотеки, поэтому нужно будет платить на других условиях. По кредитным каникулам придется платить только проценты или можно полностью освободиться от выплат на срок до шести месяцев.

Как уменьшить ставку по ипотеке в Сбербанке?

Если оформили ипотеку в Сбербанке под высокий процент и хотите изменить условия, сделайте следующее.