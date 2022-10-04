 

Мнение: Смена тональности

04.10.2022, 5:37, Разное
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В последнее время в репортажах с “линии фронта” что-то неуловимо изменилось. Вроде всё те же “военкоры” пишут панегирики насчет “великой и легендарной русской армии” – но это стало звучать чуть более по-человечески, то есть уже не вызывает автоматического приступа тошноты. В чем дело? Вроде ведь обычные штампы: “Эти простые героические мужики, которые на зубах, вцепившись в землю, держат оборону…”

А вот в этом и дело – наконец-то хоть в чем-то совпадение с архетипическим представлением о “должном”, впитанном с детства: “держат оборону”, причем, судя по всему – безнадежную. Вот это уже почти оно, то, как мы привыкли воспринимать свою армию: она стойко защищается в безнадежном положении, потом героически умирает.

Это нормально. Если б еще всё происходило на СВОЕЙ земле – в такую армию можно было бы и вступить. А вот то, что пытались втюхивать до этого – верхом на танках по чужим просторам, давить и бомбить чужие города, сносить чужие столицы, не щадить ни вдов, ни сирот, упиваться и радоваться разрушениям и смертям от своего “высокоточного” оружия – всё это был какой-то нонсенс, грубая фальшь, издевательство над здравым смыслом. То была НЕ РОССИЯ, а какая-то чужая, до отвращения мерзкая страна. Реально – страна орков. Мордор.

А вот так – в грязи, безнадеге, под свинцовым дождем, бесконечно отступая, на фоне подступающей зимы, в тотальном холодном одиночестве – мы возвращаемся к себе. Обратно в Россию – пусть и на короткий предсмертный миг. Спасибо Украине за это.

Источник: Размышления вольного социолога


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