Минобороны сообщило об экспериментах с иностранными спутниками в космосе
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Главный центр разведки космической обстановки уделяет особое внимание проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств, сообщило Минобороны.
В сообщении по случаю 65-летия Космических войск отмечается, что также особое внимание уделялось контролю состава и состояния иностранных орбитальных группировок. За год российские системы обнаружили свыше 150 пусков иностранных и российских баллистических ракет и ракет космического назначения, передает РИА «Новости».
Напомним, Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ноябре подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
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