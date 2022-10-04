 

Минобороны сообщило об экспериментах с иностранными спутниками в космосе

04.10.2022, 5:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Главный центр разведки космической обстановки уделяет особое внимание проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств, сообщило Минобороны.

В сообщении по случаю 65-летия Космических войск отмечается, что также особое внимание уделялось контролю состава и состояния иностранных орбитальных группировок. За год российские системы обнаружили свыше 150 пусков иностранных и российских баллистических ракет и ракет космического назначения, передает РИА «Новости».

Напомним, Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ноябре подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07.21 / Путин назначил нового заместителя главы МВД России

03.09.20 / Замглавы Бундестага не поверил в причастность Кремля к инциденту с Навальным

15.10.20 / НБА теряет зрителей из-за антиамериканской пропаганды и заигрываний с Китаем

29.07.21 / Болтон – эра Трампа закончилась — внешняя политика Вашингтона возвращается к норме

17.07.20 / Зеленский сделал заявление в годовщину катастрофы рейса MH17. Его раскритиковали за то, что он не упомянул Россию

23.07.20 / Участники ТКГ договорились об открытии двух новых КПВВ в Луганской области

06.12.21 / Россия и Индия подписали ряд военных соглашений

11.03.22 / Twitter посольства в Лондоне заблокировали за разоблачение фейка о Мариуполе

01.07.20 / Бывшего прокурора Москвы Сергея Куденеева выселили из служебной квартиры

16.03.21 / Украинский генерал обвинил экс-начальника в сдаче крымских аэродромов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика