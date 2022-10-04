Жертвами урагана во Флориде стали не менее 100 человек

Как минимум 100 человек погибли в результате урагана «Иэн», который обрушился на американский штат Флорида, сообщили СМИ.

Люди погибли в 10 округах, 54 – в округе Ли. Кроме того, поступали сообщения о четырех погибших в штате Северная Каролина, куда ураган переместился после удара по Южной Каролине, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, как сообщил американский президент Джо Байден, власти Соединенных Штатов начинают оценивать ущерб, причиненный обрушившимся на штат Флорида ураганом «Иан», полагая, что он может стать одним из самых разрушительных в истории страны.

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