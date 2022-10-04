Трамп потребовал от CNN 475 млн долларов

Экс-глава американского государства Дональд Трамп подал иск против телеканала CNN, потребовав 475 млн долларов как компенсацию за клевету, свидетельствуют документы суда.

Иск рассмотрит федеральный суд штата Флорида. Трамп заявил, что CNN виновен не в плохой передаче новостей, а в том, что «делает новости» и информирует неправду. Адвокаты Трампа утверждают, что нападки канала на экс-президента США усилились в последние месяцы в связи с его возможным участием в борьбе за пост президента страны, передает РИА «Новости».

«В своих усилиях качнуть политический баланс влево канал навешивал на истца еще более скандальные, ложные и клеветнические ярлыки – вроде «расиста», «русского лакея», «повстанца» и в конце концов «Гитлера», – говорится в иске. По мнению Трампа и его адвокатов, канал намеренно оклеветал Трампа и отказался от возможности опровергнуть свои заявления или извиниться за них.

Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что в ближайшее время подаст в суд на «большое число других компаний фейковых новостей за их ложь, клевету и злодеяния», передает ТАСС.

Напомним, Трамп не раз признавался, что «терпеть не может» телеканал CNN. Занимая пост президнта США, он вступил в «войну» с главными американскими медиа, в первую очередь, с CNN.

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