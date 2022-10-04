 

Замглавы МИД Польши – Варшава продвигает в ЕС собственный проект антироссийских санкций

04.10.2022, 4:52, Разное
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После проведения референдумов и последующего присоединения к РФ новых территорий ЕС обсуждает введение очередного пакета антироссийских санкций. Польский вариант уже готов: Варшава призывает нанести удар по российскому газу, драгоценным камням и ядерной энергии, рассказал Polskie Radio замминистра иностранных дел страны Пётр Вавжик.


АР

В ЕC идёт обсуждение очередного пакета санкций в отношении России. Новые ограничения — это ответ на присоединение к РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в результате проведённых там «псевдореферендумов», пишет Polskie Radio. 

«От лица Польши мы представили свой проект санкций, требуя среди прочего ограничений в отношении газа по примеру сырой нефти», — рассказал радиостанции замминистра иностранных дел Польши Пётр Вавжик. «Мы также требовали, чтобы эти санкции распространялись на драгоценные камни и ядерную энергию. Это удар по очередной отрасли российской промышленности, причём по той отрасли, которая приносит РФ доход. Мы считаем, что чем больше будет такого рода шагов, тем быстрее у Путина закончатся деньги и он начнёт делать уступки в отношении Украины как в вербальном, так и в дипломатическом измерении, и Украина сможет вернуться к своим границам», — добавил политик.

На вопрос Polskie Radio, почему до сих пор в отношении российского газа так и не были введены санкции, особенно учитывая тот факт, что РФ сама начала ограничивать поставки газа в Европу, замминистра отрезал: «Переговоры ведутся постоянно». «В этом плане необходимо единодушие, и все государства должны дать своё согласие на то или иное решение, поэтому одобрение санкций происходит не так быстро, как в случае с США или Великобританией. Для этого нужно время, но до сих пор всегда удавалось достичь консенсуса», — подчеркнул он.

Пётр Вавжик уверен, что в скором времени эти наиболее жёсткие антироссийские санкции вступят в силу. «Это очередной очень сильный удар по России», — добавил он. По его мнению, ввиду уже принятых и будущих санкций крах российской экономики неизбежен и наступит очень скоро. 


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