 

“В шоком состоянии”: подруга Киркорова о последней встрече с пропавшим в Сочи Легостаевым

04.10.2022, 4:35, Разное
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“Следственным отделом по Центральному району города
Сочи СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по факту
безвестного исчезновения 46-летнего Константина Легостаева”, – говорится в
сообщении управления СК по региону.

Сегодня поиски выпускника “Фабрики звезд-5” и
бывшего-фронтмена группы “Dельта” ведутся вдоль прибрежной линии с
привлечением сотрудников экстренных служб и полицейских.

Официальный диджей Филиппа Киркорова и его подруга Катя Гусева познакомилась с Константином Легостаевым еще в начале весны. Она рассказала “Дни.ру” о той встрече: “Мы познакомились накануне моего дня рождения и я пригласила его выступить в столь сложное время, когда никто не веселился, и не праздновал, и я сама делала вечер кулуарным, закрытым, лишь для самого близкого круга. Костя спел там несколько композиций, мы провели прекрасно время. И потом мы с ним договорились, что он напишет для меня какой-то трек. А потом он как-то исчез”.

Новость об исчезновении Легостаева на пляже в Сочи Гусева узнала из прессы. “Я нахожусь в шоковом состоянии, – переживает Катя. – Потому что это мегаталантливый человек, который хотел и сам вернуться на сцену, и писать для талантливых артистов (его песни есть в репертуаре Дмитрия Колдуна, Лолиты и других звезд – Прим. ред.)


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