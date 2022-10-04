 

Bloomberg – ЕС стремится исключить из санкций лоцманов для российских танкеров — чтобы снизить риск аварий

04.10.2022, 3:31, Разное
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В рамках переговоров среди членов Евросоюза о новом пакете санкций против РФ будут обсуждать разрешение поставок энергоносителей в третьи страны, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники. По словам тех же источников, также рассматривается возможность исключить услуги лоцманов из запрета на страхование и обслуживание танкеров с российской нефтью, который должен вступить в силу с декабря, чтобы избежать вероятных аварий и негативных последствий для экологии.


AP

В соответствии с одобренными летом этого года новыми санкциями Евросоюза против РФ вскоре будет введено эмбарго на большую часть импорта российской нефти морским путём. Эти ограничения уже в декабре начнут применяться для сырой нефти, а в следующем году — для топлива из России, в то время как большинство поставок по трубопроводам пока освобождены от эмбарго. Причём запрет касается также страхования танкеров и оказания любых услуг для транспортировки нефтепродуктов из РФ в любую точку мира, пишет Bloomberg. 

И это вызывает беспокойство у членов Евросоюза, поскольку под этот запрет на оказание технической помощи, необходимой для транспортировки нефти, попадут и услуги лоцманов. В результате танкеры с грузом российских нефтепродуктов не смогут нанимать лоцманов для прохождения сложных и опасных районов, включая Датские проливы, которые неизбежны для поставок нефти и топлива из российских портов Балтийского моря, отмечается в статье. 

Согласно данным, собранным Bloomberg, за последние два года через эти проливы транспортировали почти 2 миллиардов баррелей нефти, доставленной на мировые рынки. При этом морские власти Дании настоятельно рекомендуют использование лоцманских услуг для управления судами, транспортирующими нефть через эти сложные для судоходства маршруты, поскольку отсутствие лоцманов на борту серьёзно повышает риски загрязнения окружающей среды, подчёркивается в статье. 

Как сообщили Bloomberg неназванные осведомлённые источники, в связи с этим поступило предложение освободить лоцманские службы от новых ограничений. По их словам, данные исключения, которые позволили бы судовладельцам нанимать специалистов, помогающих провести танкеры через сложные и узкие проливы, призваны повысить безопасность на море.

Новые предложения должны стать частью восьмого пакета санкций Европейской комиссии, который был обнародован на прошлой неделе после проведения референдумов в восточных регионах Украины, поясняется в статье. Последний проект ограничительных мер будет обсуждаться послами ЕС в Брюсселе в понедельник, при этом переговоры о конечной редакции этого пакета санкций продолжаются.

В рамках переговоров также обсуждается возможность разрешить поставки российской нефти в третьи страны по всему миру, включая предоставление всех необходимых для её транспортировки услуг — но лишь при условии, что она будет продаваться по стоимости ниже ценового предела, согласованного и установленного странами «Большой семёрки», пишет Bloomberg.


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