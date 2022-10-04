Интимные встречи с мужиками: как Меладзе наживался на бедных украинских девочках из “ВИА Гра”

В сети стали

распространяться новые слухи о работе Константина Меладзе и “Золотого

состава” группы “ВИА-Гра” — Веры Брежневой, Анны Седаковой и

Надежды Грановской. Согласно новой информации, Константин Меладзе специально

набирал бедных украинских девочек, а затем создавал из них настоящих красоток.

Звездный продюсер Сергей Лавров вспомнил, как Меладзе наживался на девочках из группы, организовывая так

называемые “частные корпоративы”. По словам шоумена, в те времена ценник на выступление группы доходил до 25 тысяч евро. Среди заказчиков были известные

миллиардеры, которые хотели, чтобы девушки пели специально для них. Кроме

этого, по слухам, участницы группы соглашались и на интимные встречи с мужиками

— тет-а-тет выступления и мероприятия.

Конечно, никакого

подтверждения таким фактам нет и, скорее всего, не будет. Интересно, что

повторить успех “золотого состава” Константину Меладзе больше не

удалось. Все последующие коллективы были менее и менее известны. Однако,

благодаря работе в группе прославились многие артистки. Среди бывших подопечных

Константина Меладзе Светлана Лобода, Альбина Джанабаева и Ольга Романовская (Корягина).