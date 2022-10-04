Мнение: Татарстан и мобилизация

…Почти 10 тыс. человек — такой план стоял перед Татарстаном 21 сентября, в день объявления частичной мобилизации. Однако, в итоге минобороны серьезно опустило планку, примерно до 3 тыс. человек.

Из Казани мобилизовали чуть более 950 человек (хотя изначально план составлял около 2 тысяч.).

Мобилизованных поселили в Казани. В казармах танкового училища, палаточном городке и ангарах «Казань Экспо».

В Казань свезли мобилизованных из Башкортостана, Чувашии и других регионов Поволжья.

В столице Татарстана в итоге оказались, по разным оценкам, от 7 тыс. до 8 тыс. человек. Которые в течение месяца пройдут «боевое слаживание». Что будет потом, после месяца тренировок, пока никто не знает…

подробности

Успеют доехать и принять участие в спецоперации эти 7-8 тысяч отмобилизованных, которых собрали в Казани? Или через месяц всё уже закончится? Капитуляцией Украины? Или завершением спецоперации на условиях Украины?

Фотографии отсюда

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