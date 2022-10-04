 

Мнение: Татарстан и мобилизация

04.10.2022, 1:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

…Почти 10 тыс. человек — такой план стоял перед Татарстаном 21 сентября, в день объявления частичной мобилизации. Однако, в итоге минобороны серьезно опустило планку, примерно до 3 тыс. человек.

Из Казани мобилизовали чуть более 950 человек (хотя изначально план составлял около 2 тысяч.).

Мобилизованных поселили в Казани. В казармах танкового училища, палаточном городке и ангарах «Казань Экспо».

В Казань свезли мобилизованных из Башкортостана, Чувашии и других регионов Поволжья.

В столице Татарстана в итоге оказались, по разным оценкам, от 7 тыс. до 8 тыс. человек. Которые в течение месяца пройдут «боевое слаживание». Что будет потом, после месяца тренировок, пока никто не знает…
подробности

Успеют доехать и принять участие в спецоперации эти 7-8 тысяч отмобилизованных, которых собрали в Казани? Или через месяц всё уже закончится? Капитуляцией Украины? Или завершением спецоперации на условиях Украины?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01.22 / Человеческий мозг лучше запоминает большие картинки

09.12.21 / В США выявили беспрецедентные показатели бессонницы у медицинских работников

11.09.20 / Гигантские стрекозы – это мутанты или пришельцы из древней Земли?

04.03.22 / Российский фермер нашел плюсы в санкциях Запада

11.09.22 / В Йельском университете оживили органы мертвой хрюшки по технологии OrganEx

25.04.22 / Мнение: Кто, после Украины? Бывшие республики СССР не одупляют реальность. Зря…

09.09.22 / Мнение: Королева приказала долго жить

06.09.22 / “С пузом”: бросившая несостоявшегося мужа Собчак рассекретила беременный живот

12.09.22 / Ким Кардашьян – в зале, сумки Сары Джессики Паркер – на подиуме: как прошел показ Fendi

23.12.21 / Мнение: Последствия пожара на корвете “Проворный”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика