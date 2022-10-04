Стильный тренчкот, вязаный свитер и элегантное пальто: самые красивые наряды для полных модниц на осень

Полным женщинам нередко приходится слышать советы о том, как скрыть свои «недостатки» при помощи одежды. Забудьте об этом! Никаких бесформенных сумок, балахонов и темных цветов. Каким бы ни был ваш размер одежды, вы имеете право одеваться красиво, удобно и стильно. Вот 7 нарядов для вас, которые вы можете надеть на работу, на светские мероприятия и просто на прогулки по осеннему парку.

Красота в простоте

Минимализм и отличный эффект. Именно так можно охарактеризовать модное сочетание, состоящее из прямых джинсов, черной водолазки и кожаного тренча, которое является незаменимой частью осеннего гардероба в этом году. Вы можете носить наряд для разных случаев или, при желании, изменить общий тон, просто используя обувь. На работу и встречи носите ботильоны на низком каблуке, на пробежки по городу — кроссовки.

Оставьте скованность позади

Юбки — отличная вещь, но в то же время они могут заставить некоторых женщин чувствовать себя неуверенно в отношении формы своих ног. Однако было бы стыдно избегать их из-за этого. Поэтому сочетайте юбки с сапогами до колена, что придаст вам значительную дозу уверенности в себе.

В качестве верха выберите тонкую водолазку, свитер или рубашку и завершите все мягким плюшевым пальто, тренчкотом или жакетом. Он должен быть в идеале на несколько сантиметров длиннее края юбки.

Юбка-миди обязательна

Что вам точно нужно иметь в своем гардеробе, так это юбку-миди. Весной и летом ее можно носить с любой базовой футболкой, осенью и зимой комбинировать с водолазками и свитерами разных цветов и материалов. При этом всегда носите с нарядом длинное пальто или тренчкот, который красиво удлинит ваш силуэт. Выбор обуви остается за вами – подойдут сапоги, ботильоны на шнуровке и мокасины.

Элегантности придадут платья

Они мягкие, теплые и выглядят невероятно привлекательно. Конечно же, речь идет о длинных вязаных платьях, которые заменят вам свитер в холодные месяцы и в то же время позаботятся о том, чтобы вы всегда выглядели элегантно. Этот предмет идеально сочетается с тренчем, длинным мужским пальто, кожаной курткой или жилетом.

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Не бойтесь ярких цветов

Брючный костюм — беспроигрышный вариант в любое время года. Он подходит как для праздников, так и, например, культурных мероприятий или просто для обычного рабочего дня. Но если вы где-то услышите, что вам следует носить только черную версию из-за вашего размера, как можно скорее пропустите этот совет мимо ушей.

Не бойтесь цветов и комбинируйте их друг с другом. Всегда выбирайте костюм в оттенке, который заставляет вас чувствовать себя хорошо, а затем ищите футболку, рубашку или свитер в цветах, которые будут хорошо сочетаться с ним. Наконец, в качестве дополнительного элемента можно добавить берет и кроссовки в стиле ретро.

Модная ковбойская эстетика

Этот стиль особенно популярен у полных модниц в текущем году. Вы можете по-разному включить его в свой наряд, но жакет с бахромой кажется лучшим вариантом. Вы сможете его носить, даже когда мода пройдет. Оригинальный элемент в одежде никогда не бывает плохим. Наденьте простую футболку под куртку в стиле вестерн и добавьте свободные брюки с рисунком. «Вишенкой» на модном торте станут овальные очки в стиле 90-х.

Повседневная стильность

Что надеть, когда у вас выходной, осенние каникулы или вы просто планируете провести день в удобной одежде? Возьмите пару прямых джинсов и заправьте в них университетскую толстовку. Дважды закатайте брюки, наденьте белые носки (они очень популярны в этом году после долгого перерыва) и наденьте кроссовки. Дополнительный совет: если вы любите играть с аксессуарами и хотите добавить стильности своему наряду, повяжите шарф на голову.