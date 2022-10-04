Мнение: О миллионах отсиживающихся «в тылу» силовиков

Итак, расклад столь же понятен, сколь и печален. В России примерно 5 млн сотрудников силовых структур – принесших присягу, прошедших обучение, обязавшихся защищать и всё такое, – а в ходе частичной мобилизации гребут справных российских мужиков, многие из которых АК или АКМ в руках держали крайний раз тогда, когда Владимир #Путин ещё даже не помышлял о президентской карьере.

Ну не «измена» ли?

Вот и глава Чечни Рамзан Кадыров считает…

Что это как минимум недальновидно и возможно даже ошибочно. По его данным, в России примерно 5 млн «силовиков», и даже половина этого состава «снесёт любую западную армию». Даже мобилизация не понадобится.

Предложение реально красивое. Как и цифра. Немудрено, что она вызвала взрыв восторгов у хипстеров. Но реальна ли она?

На первый взгляд, да.

Это данные за 2019 год, сейчас Вооружённые силы увеличились до 2,05 млн чел., МВД – до 915 тыс. чел., даже прокуратура приросла примерно 150-ю сотрудниками. Суммировав всех-всех-всех, наверное, можно подойти довольно близко к искомым пяти миллионам.

Но дьявол кроется в деталях. ©

Начнём с простого – Минобороны и ВС РФ. Из указанных 2+ млн чел лишь 1 млн 150 тыс. военнослужащих. Остальные – гражданский персонал. Поварихи, кадровички, завклубами, продавщицы в «чипках», ресепсионистки и медсёстры в ведомственных пансионатах и домах отдыха. Нет, конечно, есть там место и для настоящих мужчин – слесари, столяры, истопники, котельщики. Это, наверное, будет сильный ход – Отдельный батальон котельных войск МО РФ. Всех закопают…

Если же серьёзно, то даже среди военнослужащих ВС РФ примерно четверть или чуть более – это призывники. Ещё 400 тыс. чел. – контрактники. Но из них едва ли не половина – уже там. Как и часть офицерского корпуса, насчитывающего более 300 тыс. чел. Наверное, можно ещё сформировать какой-нибудь офицерский полк. Но нужно ли?

Следующая силовая структура по численности – МВД. Но треть штата там – женщины. Кадровички, паспортистки, ИДН, дознаватели и проч. Ещё примерно 10-15% – гражданский персонал. И всё же, в МВД есть где «разгуляться»: подразделения ППС ГУООП МВД – по штату примерно 85 тыс. чел., всем ненавистные инспектора ДПС ГУОБДД МВД – ещё 55 тыс. чел. Плюсом «сыскари», участковые, ОБЭП и проч. Даже если учесть некомплект, который достигает 20%, особенно в ППС, наверное, целую дивизию за счёт МВД мобилизовать можно. А если поднатужиться, то и две. Однако, не более.

Считаем дальше. Росгвардия – не меньше 340 тыс. чел., но это опять же штат. Из этой численности 50 тыс. чел. – женщины, и те же 10% относятся к гражданскому персоналу. При этом росгвардейцы и так уже участвуют в СВО. Наверное, могут и больше – но это также максимум дивизия.

Ещё есть ФСБ России. Численность засекречена, по фигурирующим в Сети оценкам, это 200-250 тыс. чел. Но основа там – пограничные войска. Мы готовы оголять границы? И опять же, 10-15% сотрудников спецслужбы – гражданский персонал.

Кто ещё «не спрятался»? ФСИН – 295 тыс. чел., почти две трети из которых (166 тыс. чел.) женщины. МЧС – 280 тыс. чел. (а кто будет тушить пожары?). ФНС – 160+ тыс. чел., около 40% составляют женщины. ФССП – почти 75 тыс. чел., где-то 35% относятся к слабому полу. Ну и так далее. Спецом нужно ещё учесть некомплект, так как все цифры обычно приводятся по «штатке», а не по факту. А это сразу минус 15-20% в зависимости от ведомства.

ОК, цифр уже очень много. Подобьём бабки.

В сухом остатке, реальная численность силовых ведомств примерно вдвое ниже, чем заявил Рамзан Кадыров. Как минимум одну шестую нужно откинуть на некомплект и вакансии. Ещё треть – #женщины. Если убрать из остатка пожарных, пограничников, срочников ВС РФ, минимально необходимый персонал для охраны порядка на зонах и на улицах, а также тех, кто уже задействованы в спецоперации, не дотянем даже и до миллиона человек: потолком получается 700-800 тыс. чел. «силовиков». Даже если мобилизовать из них половину, миллионной армии не выйдет никак.

И не то, чтобы это была агитка за частичную мобилизацию, но цифры не обманешь – безотносительно политической позиции. И, в общем, исходя из них остаётся либо выгребать податное население, либо уже переходить от слов к делу и оружию.

Вам какая альтернатива нравится больше?

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