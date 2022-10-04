 

Каблук – Личное мнение

04.10.2022, 0:55, Разное
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А вы знаете, этого их короля Карла Филипповича общественное мнение тоже не особо жалует.

Он не любит хорошую Меган, а его не любят… Ну, не все, конечно — давайте, не станем преувеличивать! — но многие.


Фото: Соцсети

В Британии вышла книжка подружки королевы Камиллы. Авторка утверждает, что Чарльз — каблук.

В том смысле, что несмотря на важный и порой даже злобный свой вид, король почти полностью находится под влиянием своей жены.

Страшненькая Камилла всю жизнь вертела принцем Уэльским. А вот теперь он стал королём, но Камилла, судя по всему, продолжает управлять уже Карлом.

Вообще, ничего плохого в таком формате отношений нет. Кто умнее, тот и главный. Камилла же — явно не дура.

Ну а дура смогла бы вертеть мужиком полвека? Значит, точно не дура, и это хорошо.

Хорошо, потому что глядя на Карла этого, так и хочется сказать, чтобы он вёл себя немного иначе. Может, под влиянием жены Карл и к Меган чуть поостынет. Или наоборот — тут зависит многое от Камиллы.

А у вас кто в семье главный? Не кто считает себя главным, а именно кто является им?

Источник: Лена Миро


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