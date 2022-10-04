Fox News – демократы теряют поддержку из-за разрушительной внутренней политики

Представители Демократической партии США не раз делали провокационные, а подчас и расистские комментарии, которые их политическим оппонентам никогда бы не простили. Это многое говорит об их мировоззрении, сказала журналистка Лиза Бут в эфире телеканала Fox News. Многие американцы опасаются, что крайне левые идеи полностью поглотят страну, о чём уже свидетельствует неконтролируемая миграция в результате политики открытых границ, подчеркнула Бут.

НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей: У нас в стране нехватка рабочих рук. И даже во Флориде некоторые фермеры и производители сельскохозяйственной продукции говорят: «Зачем вы отправляете этих мигрантов на север страны? Они нужны нам здесь, чтобы собирать урожай».

Нужны, чтобы собирать урожай… Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси критикует губернаторов-республиканцев за то, что они отправляют нелегальных мигрантов автобусами (в другие штаты. — ИноТВ), поскольку они нужны во Флориде для сбора урожая. У нас в студии частый собеседник Fox News и жительница Флориды Лиза Бут, посмотрим на её реакцию. Лиза, рады вас видеть!

ЛИЗА БУТ, журналистка: Пит!



У нас в студии буквально только что был Кевин Маккарти, который надеется стать новым спикером (палаты представителей. — ИноТВ). А если бы он заявил что-то подобное?

ЛИЗА БУТ: Да, можете вообще себе представить!



Можете представить? А ей это сходит с рук!

ЛИЗА БУТ: Даже не знаю, лучше эта ситуация или хуже той, когда Джилл Байден сравнила испаноговорящее население с «тако на завтрак».



Невероятный случай, я рассказывал аудитории про него.

ЛИЗА БУТ: Демократы действительно продемонстрировали нам своё мировоззрение. Так ведь? Если вы голосовали за Трампа — вы экстремист, враг государства. Они полагают, что испаноговорящие люди должны работать в полях. «Бедные дети могут быть такими же умными, как и белые дети» — цитата Джо Байдена. Вы не чёрный, если вы не голосуете за него (Байдена. — ИноТВ). Я думаю, это одна из множества причин, в силу которых мы видим массовый переход испаноговорящих избирателей на сторону республиканцев. Я из Флориды, в округе Майами-Дэйд сейчас большая часть испаноговорящих зарегистрированы как республиканцы, нежели в качестве демократов. Всё это вкупе с другими проблемами по типу воук-политики, идеи прекращения финансирования полиции, желания держать границы открытыми. Я недавно брала интервью у Максимо Альвареза, который весьма красноречиво выступил на национальном съезде Республиканской партии в 2020 году, предупредив нас о том, что, если Джо Байден станет президентом, в Америке наступит коммунизм. Это опасение испытывают многие. Оно связано с тем, что эта идеология уже охватила многие социально-политические институты в нашей стране. С одной стороны — мировоззрение, которое они нам продемонстрировали, а с другой — это ужасная политика, которую проводят левые.



Это крайне высокомерный, элитарный подход, которого придерживаются так называемые «элитные СМИ» в этом городе. Я, конечно, должен проверить, но, кажется, они не крутят эту видеозапись (с речью Пелоси. — ИноТВ) на повторе ни на одном из каналов!



ЛИЗА БУТ: Разумеется! Она (Пелоси. — ИноТВ) из Сан-Франциско, то есть буквально представительница «элиты с побережья», вам нужно проявить хоть немного почтения! Думаю, факт, который нам продемонстрировал Дональд Трамп, — это переход испаноговорящего населения на сторону республиканцев, продолжающийся со времён его президентского срока. Помните, он заявил избирателям из числа этнических меньшинств: «Что вам терять? У демократов дела обстоят ужасно! Вам нечего терять». Я думаю, он отчасти показал нам, что нет нужды поддерживать политику открытых границ, не обязательно поддерживать ввоз огромного числа мигрантов, что снижает зарплаты «голубых воротничков». И он также продемонстрировал нам, как далеко готовы зайти демократы в подобных устремлениях. Было время, когда этой темы касался Барак Обама, подчёркивая, что если допустить массовый приток мигрантов, то процесс не только исчерпает возможности системы социальной безопасности, но и к тому же снизит зарплаты «голубых воротничков».



Да, нужно верить их словам!

ЛИЗА БУТ: Байден (как и Обама. — ИноТВ) даже голосовал за строительство заграждений на границе в какой-то момент, Пит (закон «О защитном заграждении» 2006 года. — ИноТВ)!



Они (демократы. — ИноТВ) всё ещё придерживаются двойных стандартов. Билл Мелуджин сидел в первом ряду напротив Нэнси Пелоси и спросил её, хорошо ли защищена наша граница. Она ответила: «Мы работаем над этим, она должна быть такой». Они понимают, что в политическом плане ситуация для них крайне удручающая, но не могут пойти против сторонников идеи открытых границ.

ЛИЗА БУТ: Что Байден сделал в первую очередь, когда занял президентское кресло? Помните?Он приостановил процесс депортации на сто дней. Это был один из первых шагов. Даже наш министр внутренней безопасности Майоркас сказал, что незаконное пересечение границы не является основанием для депортации! И это — глава министерства внутренней безопасности! У нас открыты границы, мы больше не суверенное государство! Это совершенно очевидно. Не предпринимается никаких попыток, чтобы остановить массовую миграцию в нашу страну. И теперь эти потоки идут отовсюду, со всего мира! Теперь каждый город у нас «приграничный». Фентанил ввозится в огромном количестве, террористы въезжают в страну, преступники попадают в неё, а никаких мер не принимается. Единственный способ остановить это — такой: нужно, чтобы американцы пришли на выборы в ноябре и сказали: «С нас хватит, мы устали от этой политики, которая разрушает страну, с нас хватит!» — это единственный способ послать сигнал.

Мы стали свидетелями негативной реакции на подобные действия властей в Европе, мы с Уиллом обсуждали это сегодня утром. Нам предстоит увидеть, будет ли она тут, в США. Это, безусловно, было бы обоснованно. Кстати говоря, вы можете посмотреть передачу Big Sunday Show сегодня в 5 вечера, к Лизе присоединятся Анита, Джимми и Рэймонд, не пропустите! Спасибо.

ЛИЗА БУТ: Не пропустите! Спасибо, что пригласили меня, очень ценю это!

Дата выхода в эфир 02 октября 2022 года.