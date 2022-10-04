Lidovky – атака на «Северные потоки» разрушила мечту европейцев о дешёвом газе

Если раньше ещё оставался вариант, при котором рано или поздно проблему с российским газом Европе можно было бы решить, то после атаки на российские газопроводы ожидать воплощения этих надежд в ближайшее время не стоит. Как пишет портал Lidovky, эксперты полагают, что сегодня, напротив, вырос риск того, что ситуация ещё больше ухудшится, поскольку если кто-то взорвал трубы на дне моря, то он может вывести из строя и сети на суше.



AP

Если раньше ещё оставался вариант, при котором рано или поздно проблему с российским газом можно было бы решить — и тогда цены на энергоносители вернулись бы к прежним показателям, — то серия взрывов, которые по сути уничтожили морской газопровод «Северный поток», говорит о том, что ожидать воплощения этих надежд в ближайшее время не стоит. Как пишет портал Lidovky, напротив, сегодня вырос риск того, что ситуация ещё больше ухудшится.

«Из-за саботажа одним потенциальным источником дешёвого газа в Европе стало меньше. Долгосрочные последствия будут негативными; цены будут такими же или более высокими, чем в ситуации, когда газопровод работает», — говорит аналитик компании ХТВ Йиржи Тылечек.

«Саботаж ничего не изменил с точки зрения нынешних потоков газа, но вызвал опасения в связи с новыми ударами по важной энергетической инфраструктуре», — добавляет Йиржи Гавор, глава Ассоциации независимых поставщиков энергии.

Прежде оптимизм основывался на том, что Европа наконец гипотетически может уступить российскому давлению и смягчить или даже отменить санкции. Кроме того, не исключался вариант, когда РФ пошла бы на уступки. Как бы ни развивались события на Украине, ситуация на рынке вернулась бы к норме, однако без важнейшего газопровода сделать это намного сложнее.

Пока цены на мировых рынках спокойно отреагировали на инцидент в глубинах Балтийского моря.

«Газопровод не работал уже месяц, и рынок включал это в стоимость в краткосрочной перспективе, и поэтому она особенно не изменилась», — говорит аналитик Natland Петр Бартонь. Тем не менее, по словам экспертов, последствия скажутся в долгосрочной перспективе.

На эту зиму у Чехии хранилища заполнены газом, а кроме того, он поступает и из Норвегии, и из-за океана. Также домохозяйства могут положиться и на помощь властей, которые ограничили стоимость газа. Однако дыра в газопроводе приведёт к дефициту государственного бюджета: чем выше в итоге будет стоимость газа, тем дороже будет обходиться и потолок цен на него.

До сих пор рынок рассчитывал на то, что РФ продолжит закручивать вентили, но теперь совершенно невозможен вариант возвращения к полноценным поставкам. Кроме того, нельзя исключить новых ударов по энергетической инфраструктуре, поскольку если кто-то взорвал трубы на дне моря, то он может вывести из строя и сети на суше.

«Из-за этого растут напряжённость и цены на рынке, но, к счастью, пока не доходит до шоков», — добавляет Йиржи Гавор.

«Если же, например, будет повреждён газопровод из Норвегии, то Европе не избежать серьёзного кризиса», — отмечает Йиржи Тылечек.

По его словам, часть рынка рассчитывала на то, что поставки по газопроводу «Северный поток» восстановятся и можно будет снова заполнять хранилища на следующую зиму. Теперь этот вариант отпадает. Но если РФ захочет снова поставлять газ в полном объёме, то может воспользоваться для этого двумя всё ещё работающими газопроводами, которые идут через Белоруссию и Украину.

В новой ситуации Чехия теоретически может даже выиграть. Если РФ по какой-то причине пожелает немедленно восстановить поставки, то газ мог бы накапливаться и в Чехии, откуда его можно в больших объёмах перекачивать далее на запад. Но подобное развитие событий маловероятно, и цены поставок на следующий год пока растут, и оптимизм, который царил на энергетических рынках в сентябре, постепенно тает.

По словам Йиржи Бартоня, препятствий на этом пути было бы не избежать. Во-первых, Европейский союз больше не хочет в будущем рассчитывать на ненадёжного партнёра. Континент будет всячески стараться обеспечить себе другие, пусть даже более дорогие источники природного газа.

«Даже если цена упадёт до прежних значений, покупатели начнут судорожно скупать газ. Вмешается Европейский союз и либо обложит российский газ налогом, либо установит квоты», — предполагает Братонь. По его мнению, более разумно было бы обложить российский газ высоким налогом, но Бартонь опасается, что Брюссель предпочтёт квоты.

Как заключает издание, кто стоит за ударами по газопроводам, пока неясно. Запад пеняет на Россию, называя её возможным виновником, а Москва указывает на Соединённые Штаты Америки. Именно у этих двух стран есть и возможности, и причины для саботажа. Его масштаб исключает причастность террористической группировки, и эксперты предполагают, что в нападении не обошлось без участия армии какого-то государства.