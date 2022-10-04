Мнение: Набиуллина под санкциями, США против Всемирного банка, глава Пфайзер заразился ковидом

1. США и Великобритания ввели санкции против главы Центрального банка России, Эльвиры Набиуллиной (ссылка). Интересно, что скажут на это те критики ЦБ, которые годами вещали, что наш Центробанк надо «национализировать», что он не подчиняется властям России, что это филиал ФРС США?



Признают ли эти господа и товарищи свою неправоту? Вероятно, нет, ибо тогда они косвенно признают, что работали на «партию печатного станка», призывающую, по сути, к печати необеспеченных денег и их раздаче под видом «дешёвых кредитов для промышленности» (причём раздачу этих кредитов контролировали бы, разумеется, правильные люди из «партии печатного станка»).

К счастью, этого сценария, который бы привёл к гиперинфляции, нам удалось избежать. Полагаю, с точки зрения Запада это вполне достаточная причина для ввода санкций.

2. В Вашингтоне недовольны главой Всемирного банка, так как тот отказывается следовать «зелёной повестке» (ссылка):



Официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер рассказала, что Белый дом выступил с критикой в адрес главы Всемирного банка Дэвида Малпасса из-за его позиции по вопросу изменения климата. Также, по ее словам, США хотят добиться увеличения инвестиций в климатические проекты со стороны международной организации, сообщает РИА Новости.

«Мы не согласны с комментариями главы Всемирного банка Малпасса. Мы ожидаем от Всемирного банка глобального лидерства в климатических амбициях», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Напомню, что другую крупнейшую финансовую организацию, Международный валютный фонд, США окончательно подмяли под себя ещё в 2011 году, когда устроили тогдашнему главе МВФ Доминику Стросс-Кану, скандал с ложными обвинениями в изнасиловании горничной.

Полагаю, пора начинать тревожиться и господину Малпассу. Малпасс – республиканец, ранее он входил в команду Дональда Трампа. А значит, он связан с интересами американских промышленников и нефтяников, которые всё ещё продолжают сопротивляться наступлению «зелёной чумы».

3. Альберт Бурла, генеральный директор американской фармацевтической корпорации Pfizer, заразился коронавирусом уже во второй раз (ссылка). Это к вопросу о том, что даже хвалёная американская вакцина от Пфайзера отнюдь не гарантирует полной безопасности от ковида.

Впрочем, и наши, и западные вакцины таки успешно работают, резко снижая вероятность смерти в случае заражения. Однако полностью защититься от вируса в случае плотных контактов с заражёнными, без маски и защитного костюма, похоже, невозможно.

Медики, впрочем, говорят, что коронавирус уже мутировал и ослаб, с точки зрения пациента он теперь мало чем отличается от обычного сезонного гриппа (ссылка). Надеюсь, что так оно и есть.