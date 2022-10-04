 

На станции Тимирязевская МЦД-1 выполнено более половины ремонтных работ – Собянин

04.10.2022, 0:20, Разное
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В Москве продолжается обновление инфраструктуры Московских центральных диаметров (МЦД), в том числе тех, которые уже запущены. Например, работы проходят на станциях МЦД-1, например, на Тимирязевской. Там реконструкция завершена более чем на половину. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на новом пригородном вокзале будет две платформы с навесами. “Обновим подземный пешеходный переход, чтобы пассажиры переходили на Серпуховско-Тимирязевскую линию, не выходя на улицу”, – сообщил Собянин, сделав публикацию в своем телеграм-канале.

Продолжается строительство подземного вестибюля с кассами, эскалаторами и турникетами. По словам мэра Москвы, на “Тимирязевской” будут созданы все условия для комфортного перемещения маломобильных граждан.

“Всего после запуска МЦД построено и реконструировано 27 станций”, – отметил мэр.

Пока проходит реконструкция, пассажиры пользуются временными платформами, а до метро добираются, идя по улице. Как только работы завершатся, пересадка станет комфортнее. Свыше 150 тысяч жителей Тимирязевского и Бутырского районов смогут беспрепятственно
и безопасно переходить железнодорожные пути.

Напомним, первый (“Белорусско-Савеловский”) и второй (“Курско-Рижский”) Московские центральные диаметры, на которых расположена в общей сложности 61 станция, были запущены в 2019 году. В будущем в Москве появится третий (МЦД-3, “Ленинградско-Казанский” ) и четвертый МЦД-4 (“Киевско-Горьковский”) диаметры.

Кстати, до конца 2022 года в столице построят и реконструируют шесть станций МЦД. Об этом рассказывал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на прошлой неделе. Речь шла о платформах Марьина Роща, Лесной городок, Мещерская, Окружная, Очаково и Переделкино.

В этом году был построен и введен в эксплуатацию третий путь от Каланчевской до Курской. По участку, длина которого составляет четыре километра, ходят поезда второго Московского центрального диаметра. Подробнее об этом писали “Дни.ру” ранее.


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